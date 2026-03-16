Trump elárulta, hány célpontot támadtak Iránban

Donald Trump azt mondta, hogy az amerikai hadsereg több mint 7000 célpontot támadott Irán területén, „többségében kereskedelmi és katonai létesítményeket”. A sajtótájékoztatón az elnök azt állította, hogy az Egyesült Államok 90 százalékkal csökkentette az iráni ballisztikus rakéták indítását, és 95 százalékkal a dróntámadásokat – írja a Guardian.

„Most már csak szórványosan érkeznek rakéták, mert nem maradt túl sok rakétájuk” – mondta. Hozzátette, hogy az amerikai erők rakéta- és dróngyártó üzemeket is támadtak Iránban.

Állítása szerint az elmúlt másfél hétben több mint 100 iráni haditengerészeti hajót süllyesztettek el vagy semmisítettek meg. Azt is mondta, hogy több mint 30 aknatelepítésre alkalmas hajót megsemmisítettek, ugyanakkor nem biztos abban, hogy Irán egyáltalán telepített-e aknákat a szorosban. Kijelentette:

„A legjobb tudomásunk szerint minden aknatelepítő hajójukat eltaláltuk, de nem tudjuk, hogy egyáltalán leraktak-e aknákat.

Trump ismét felszólította a többi országot, hogy segítsenek újra megnyitni a hajóforgalmat a szorosban, hozzátéve: egyes országok jelezték, hogy már úton vannak segíteni, míg mások kevésbé lelkesek a részvétel iránt.