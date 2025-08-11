1p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Orosz-ukrán konfliktus

Trump elmondta, mit vár a nagy találkozástól Putyinnal

mfor.hu

Alapvetően reményteljesen nyilatkozott.

Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Trump-Putyin találkozó okán válaszolt kérdésekre – írja a Guardian. Mint mondta, abban bízik, hogy a közelgő találkozó „építő jellegű” lesz, és segít „felmérni” az orosz álláspontot Ukrajnáról.

Úgy fogalmazott, ő „azonnal tudni fogja”, van-e esély megállapodásra – de a végső döntés nem rajta múlik majd. Némi elégedetlenségét is kifejezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó kapcsán tett nyilatkozatai miatt, ugyanakkor hozzátette, beszélni fog vele a következő lépésekről, és a találkozó után „tiszteletből” elsőként őt hívja majd fel. Megerősítette, hogy a megbeszélés előtt széles körű konzultációt tervez Ukrajnával és az európai vezetőkkel.

Berlini források szerint Németország szerdára közös telefonkonferenciát szervez több európai vezető, Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vance alelnök részvételével, hogy összehangolják álláspontjukat a találkozó előtt.

