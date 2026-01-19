1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Dánia Norvégia

Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

mfor.hu

Az Amerikai Egyesült Államok regnáló elnöke szerint a norvégok nem jól döntöttek, a dánok meg eszköztelenek.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn levélben fordult Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökhöz és több európai nagykövethez, amelyben kijelentette: mivel nem kapta meg a Nobel-békedíjat eztán másképp cselekszik.

A jövőben nem érzi kötelességének, hogy „tisztán a békében gondolkodjon”, és kizárólag az amerikai érdekeket helyezi előtérbe.

A levélben Trump „teljes és totális ellenőrzést” követelt Grönland felett, megkérdőjelezve Dánia tulajdonjogát az autonóm területen. Érvelése szerint Dánia képtelen megvédeni a szigetet Oroszországtól és Kínától, a dán fennhatóságot pedig történelmileg megalapozatlannak nevezte, mondván: az amerikaiak hajói is ugyanúgy kikötöttek ott évszázadokkal ezelőtt. Az üzenet azután született, hogy a Norvég Nobel-bizottság egyértelművé tette: a békedíj visszavonhatatlanul az eredeti kitüntetettet illeti, hiába adta át saját érmét az elnöknek María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető. (BBN/PBS News)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Trump miatt fogott össze Európa: Megvédik Grönland szuverenitását

Elhiszi? Puttyin oroszországa ezer milliárdokkal hízlalta a vagyont

Elhiszi? Putyin Oroszországa ezer milliárdokkal hizlalta a vagyont

Meg sem mozdultak mégis ezer meg ezer milliárddal növelték az ország vagyonát, ezzel a manőverrel.

Trump most tényleg kihúzta a gyufát Európánál: nem engednek a zsarolásnak?

Sorra jelennek meg az elítélő nyilatkozatok az európai politikusoktól – senki sem akar engedni Trump zsarolásának. Vasárnapra válságtanácskozást hívott össze a soros uniós elnökség.

Szlovén katonák is részt vesznek a grönlandi gyakorlaton

Szlovén katonák is részt vesznek a grönlandi gyakorlaton

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására – közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

Többek között Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és a korábbi brit miniszterelnök, Tony Blair is tagja lett a gázai béketestületnek, amit az amerikai elnök vezet.

A diplomácia oldhatja meg Grönland ügyét

A diplomácia oldhatja meg Grönland ügyét

Megerősítette Dánia lehetséges legjobb, Aaa szintű besorolásait a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti, és nem számol Dánia nemzetbiztonsági kockázatainak jelentős növekedésével.

Metőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

Mentőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak – jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Fontos bejelentést tett Zelenszkij

Jelentős légvédelmirakéta-szállítmány érkezett pénteken Ukrajnába – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben, a Petr Pavel cseh államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Grönland

Egy nagy uniós tagország nem hajlandó megvédeni Grönlandot

Meg akarja őrizni a NATO egységét, ezért Lengyelország nem küld katonákat Grönlandra az európai misszió keretében – közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter pénteken Varsóban, a litván hivatali kollégájával tarott sajtóértekezleten.

Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják a szakértők

Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják amerikai szakértők

Szerintük hazugságokkal próbálnak puhítani az oroszok.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168