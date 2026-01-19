Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

Donald Trump amerikai elnök hétfőn levélben fordult Jonas Gahr Store norvég miniszterelnökhöz és több európai nagykövethez, amelyben kijelentette: mivel nem kapta meg a Nobel-békedíjat eztán másképp cselekszik.

A jövőben nem érzi kötelességének, hogy „tisztán a békében gondolkodjon”, és kizárólag az amerikai érdekeket helyezi előtérbe.

A levélben Trump „teljes és totális ellenőrzést” követelt Grönland felett, megkérdőjelezve Dánia tulajdonjogát az autonóm területen. Érvelése szerint Dánia képtelen megvédeni a szigetet Oroszországtól és Kínától, a dán fennhatóságot pedig történelmileg megalapozatlannak nevezte, mondván: az amerikaiak hajói is ugyanúgy kikötöttek ott évszázadokkal ezelőtt. Az üzenet azután született, hogy a Norvég Nobel-bizottság egyértelművé tette: a békedíj visszavonhatatlanul az eredeti kitüntetettet illeti, hiába adta át saját érmét az elnöknek María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető. (BBN/PBS News)