Trump elraboltatta a venezuelai elnököt

Donald Trump a Truth Socialon bejelentette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású csapást hajtott végre Venezuela ellen”, és „elfogta vezetőjét, Nicolás Maduro elnököt” és feleségét. Arról az amerikai elnök nem árult el részleteket, hogyan fogták el Maduro-t, vagy hová vitték.

A venezuelai kormány egyelőre nem erősítette meg az elrablás tényét. Delcy Rodríguez venezuelai alelnök azt állította, hogy kormánya nem tud Maduro elnök és Cilia Flores first lady hollétéről. Hozzátette, hogy a kormány mindkettőjük esetében „azonnali bizonyítékokat követel arra, hogy életben vannak”.

Az Egyesült Államok 1989 óta nem avatkozott be ilyen közvetlen módon Latin-Amerikában, amikor megtámadta Panamát, hogy megbuktassa Manuel Noriegát, az akkori katonai vezetőt.

A BBC elemzése szerint a z Egyesült Államok régóta azzal vádolja Nicolás Madurót, hogy egy nemzetközi kábítószer-kereskedő szervezetet vezet, amit Maduro tagad. Az Egyesült Államok 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik információkkal szolgálnak Maduro letartóztatásához.

Az amerikai hadsereg Delta Force egységének tagjai fogták el Nicolás Maduro venezuelai elnököt – közölték a BBC amerikai partnerével, a CBS News-szal a tisztviselők. A Delta Force az amerikai hadsereg legfőbb terrorelhárító egysége.

Eközben Venezuela védelmi minisztere azt mondta, vizsgálják a csapások utáni haláleseteket és sérüléseket, egyúttal kilátásba helyezte, hogy országuk védelmében minden fegyveres erőt bevetnek.