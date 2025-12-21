3p
Trump embere szerint háborús uszítás, hogy Putyin az Európai Uniót is megtámadná

Állítanak valamit a Reuters forrásai, és állít valamit Tulsi Gabbard, aki Donald Trump kormányában a nemzetbiztonsági szervek felügyeletéért felel.

Az amerikai hírszerzési jelentések továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mondott le Ukrajna teljes elfoglalásának céljáról, illetve arról sem, hogy visszaszerezze Európa azon részeit, amelyek a volt szovjet birodalomhoz tartoztak – mondta hat, az amerikai hírszerzési értesüléseket ismerő forrás a Reutersnek.

A jelentések élesen eltérő képet festenek attól, amit Donald Trump amerikai elnök és az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyaló csapata állít, akik szerint Putyin véget akar vetni a konfliktusnak. Az egyik forrás szerint a legfrissebb ilyen hírszerzési jelentés szeptember végéről származik. Az értesülések egyben ellentmondanak az orosz elnök azon tagadásainak is, hogy fenyegetést jelentene Európára.

Az amerikai megállapítások következetesek Putyin 2022-ben indított, teljes körű inváziója óta. Nagyrészt egybeesnek az európai vezetők és hírszerző szolgálatok álláspontjával, miszerint Putyin Ukrajna egészére és több volt szovjet blokkhoz tartozó területre is igényt tart, köztük a NATO tagállamaira – állítják a források.

„A hírszerzés álláspontja mindig is az volt, hogy Putyin többet akar” – mondta a Reutersnek Mike Quigley, a Képviselőház Hírszerzési Bizottságának demokrata tagja. „Az európaiak meg vannak győződve erről. A lengyelek teljes mértékben meg vannak győződve róla. A balti államok pedig úgy gondolják, ők lennének az elsők.”

Oroszország jelenleg Ukrajna területének mintegy 20 százalékát ellenőrzi, beleértve Luhanszk és Donyeck nagy részét – ezek alkotják a Donbasz ipari szívét –, továbbá Zaporizzsja és Herszon megye egyes részeit, valamint a stratégiai jelentőségű fekete-tengeri félszigetet, a Krímet. Putyin azt állítja, hogy a Krím és mind a négy említett megye Oroszországhoz tartozik.

Trump embere szerint ez nem igaz

Eközben a 24.hu arról számol be, hogy Tulsi Gabbard, aki Donald Trump kormányában a nemzetbiztonsági szervek felügyeletéért felel, kijelentette, hogy az USA hírszerző ügynökségeinek értékelése szerint Oroszországnak nincsenek meg a képességei ahhoz, hogy elfoglalja Európát vagy akár Ukrajnát.

Gabbard a nyilatkozatával az X-en azokra a nemrég megjelent hírekre válaszolt, amelyek szerint az amerikai hírszerző közösség egyetért az EU és a NATO azon álláspontjával, hogy Oroszország célja Európa megtámadása és megszállása. A hírszerzési igazgató azzal vádolta a „mélyállam háborús uszítóit” és az „ő propagandamédiájukat”, hogy hamis narratívák terjesztésével megpróbálják aláásni az amerikai elnöknek az európai és ukrajnai béke megteremtését célzó törekvéseit.

A hírszerzési igazgató a posztját azzal zárta:

„Az igazság az, hogy az amerikai hírszerzés szerint Oroszországnak még Ukrajna meghódításához és megszállásához sincs meg a képessége, nemhogy Európa megszállásához és elfoglalásához”.

