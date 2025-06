Donald Trump a földalatti iráni dúsító üzemet bombáztatta

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Az alig több mint három percig tartó beszédében Trump kijelentette, hogy Irán jövője „vagy a béke, vagy a tragédia”, és számos más célpontot is célba vehet az amerikai hadsereg.

Az amerikai erők csapást mértek Irán három fő nukleáris létesítményére, jelentette be az amerikai elnök szombat késő este, amikor figyelmeztette a megtámadott országot, hogy további pusztító támadásokkal kell szembenéznie, ha nem egyezik bele a békébe.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!