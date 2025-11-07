Trump fontos kijelentést tett a budapesti csúcstalálkozóról

Kereskedelemről, orosz-ukrán kapcsolatokról és energetikáról is tárgyal Orbán Viktor Donald Trumppal Washingtonban pénteken. A beszélgetés előtt közös sajtótájékoztatót tartottak, ezt a Telex szemlézte. A tájékoztatón az amerikai elnök arról is kérdezte Orbánt, Ukrajna megnyerheti-e a háborút. A kormányfő úgy reagált:

csodák történhetnek.

Orbán arról is beszélt: van néhány ötlete, hogyan kényszerítse Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz, és ezeket meg is fogja osztani Trumppal.

Az amerikai elnök megerősítette: biztos abban, hogy Orbán nagy sikert arat az áprilisi parlamenti választáson. „Nem ismerem az ellenfelét, nem is tudom, van-e” – tette hozzá.

Trump elmondta, hogy Magyarország nehezen tud kőolajat beszerezni, mert nincs tengere, Orbán pedig arról beszélt: Magyarországon a háztartások 90 százalékánál gáz biztosítja a fűtést, ezért az is nagyon fontos. Úgy látja, most csak egy vezetéken át érkezik érdemi mennyiségű földgáz az országba, a horvátországi vezeték kiegészítő szerepet játszik.

Béketárgyalás

Az esetleges budapesti béketárgyalásról, és annak időpontjáról Trump későbbre ígért beszámolót. Újságírói kérdésre csak annyit válaszolt: