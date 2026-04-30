Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok Irán Orosz-ukrán konfliktus Oroszország Ukrajna

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Trump elmondása szerint a több mint egyórás beszélgetés fő témája az ukrajnai háború volt, de érintették az iráni helyzetet is. Az amerikai elnök a megbeszélést „jónak” értékelte, és hozzátette: arra kérte Putyint, hogy egyezzen bele egy rövid tűzszünetbe Ukrajnában.

„Azt gondolom, hogy elő fogunk állni egy megoldással elég hamar, ezt remélem” – fogalmazott Trump, hangsúlyozva, hogy szerinte az orosz fél is nyitott lehet a rendezésre.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az iráni konfliktus kapcsán az orosz vezető felajánlotta Oroszország közvetítői szerepét az iráni dúsított urán kérdésében. Trump ugyanakkor jelezte: Washington célja továbbra is az, hogy Irán ne jusson el az atomfegyver kifejlesztéséig, és szerinte ebben az Egyesült Államok el fogja érni a célját.

Trump közben hergeli az irániakat

Az iráni helyzettel kapcsolatban közben Teheránból élesen reagáltak Trump megszólalásaira. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke és egyben a nemzetközi tárgyalások egyik kulcsfigurája, hangüzenetben nemzeti egységre szólította fel az iráni társadalmat, és azt állította: Donald Trump „belülről akarja meggyengíteni” Iránt, hogy ezzel kényszerítse ki a rendszer összeomlását.

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump a Truth Social platformon egy mesterséges intelligenciával generált képet is megosztott magáról, amelyen fegyverrel a kezében, robbanásokkal teli háttér előtt látható, „nem finomkodunk többet” üzenettel Irán felé.

A térségben eközben továbbra is fennállnak a geopolitikai feszültségek: Irán akadályozza a forgalmat a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok tengeri blokádot tart fenn a teheráni vezetés gazdasági nyomás alá helyezésére. Bár a felek között jelenleg tűzszünet van érvényben, a tartós rendezésről szóló tárgyalások egyelőre elakadtak.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Brüsszel

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

ukrán hadsereg

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert" – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

