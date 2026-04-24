Külpolitika Donald Trump Izraeli-iráni konfliktus

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Az amerikai elnök közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés „nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt” – dicsekedett közösségi oldalán az amerikai elnök.

Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást. A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet. Úgy tűnik, hogy most ennek a háromhetes meghosszabbításával próbálkozik az amerikai diplomácia. Közben a Hormuzi-szorost továbbra is blokkolják az Iráni Forradalmi Gárda tengerészeti egységei. Nemrég két külföldi kereskedelmi hajót is elfoglaltak, és az iráni kikötőbe vitték őket, mondván, hogy a szoroson való átkeléshez nem kérték meg a szükséges engedélyeket.

(MTI)

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

Csaknem három hónap után indult újra a Barátság.

Belső viszályok dúltak a Pentagon vezető tisztségviselőivel.

Interjút adott a távozó miniszter.

Üzenetet kapott Orbán Anita Kijevből

Andrij Szibiha új fejezetet nyitna.

Sebesültek nincsenek.

A tűzszünet jó, de mi lesz a béketárgyalással?

Szlovákiának csak az olaj kell.

