Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés „nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt” – dicsekedett közösségi oldalán az amerikai elnök.

Az Irán által támogatott Hezbollah csoport ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást. A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet. Úgy tűnik, hogy most ennek a háromhetes meghosszabbításával próbálkozik az amerikai diplomácia. Közben a Hormuzi-szorost továbbra is blokkolják az Iráni Forradalmi Gárda tengerészeti egységei. Nemrég két külföldi kereskedelmi hajót is elfoglaltak, és az iráni kikötőbe vitték őket, mondván, hogy a szoroson való átkeléshez nem kérték meg a szükséges engedélyeket.