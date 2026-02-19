Trump határidőt adott: ennyi idő alatt dönthetnek a katonai beavatkozásról

A következő tíz napban dőlhet el, hogy az Egyesült Államok meg tud-e állapodni Iránnal katonai beavatkozás nélkül – írja a BBC Donald Trump nyilatkozata alapján.

A Béketanács washingtoni ülésén felidézték az amerikai és iráni tisztviselők svájci tárgyalását, és az elnök arról is beszélt, hogy Steve Witkoff különmegbízott, illetve Jared Kushner eredményes tárgyalásokat folytattak iráni vezetőkkel. Az atomprogrammal kapcsolatban viszont még nem jutottak megegyezésre.

Az Egyesült Államok kongresszusi jóváhagyás nélküli katonai beavatkozását demokrata és republikánus politikusok is ellenzik. Mindkét oldalon úgy látják, katasztrofális következményei lennének egy Iránnal vívott háborúnak. Tavaly júliusban az ország hadserege iráni nukleáris létesítményekre mért több légicsapást, ezen a héten pedig ismét felvetődött a Fehér Házban egy hasonló támadás ötlete. Az amerikai hadsereg megerősítette a jelenlétét a Közel-Keleten, például, a USS Abraham Lincoln repülőgép-anyahajó is a térségbe érkezett.