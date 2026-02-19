2p

Külpolitika Béketanács Egyesült Államok Irán Donald Trump

Trump határidőt adott: ennyi idő alatt dönthetnek a katonai beavatkozásról

A Béketanács első, washingtoni ülésén Donald Trump arról beszélt: az iráni atomprogramról még van mit egyeztetni, de a következő tíz napban eldől, lesz-e katonai beavatkozás amerikai részről. 

A következő tíz napban dőlhet el, hogy az Egyesült Államok meg tud-e állapodni Iránnal katonai beavatkozás nélkül – írja a BBC Donald Trump nyilatkozata alapján. 

A Béketanács washingtoni ülésén felidézték az amerikai és iráni tisztviselők svájci tárgyalását, és az elnök arról is beszélt, hogy Steve Witkoff különmegbízott, illetve Jared Kushner eredményes tárgyalásokat folytattak iráni vezetőkkel. Az atomprogrammal kapcsolatban viszont még nem jutottak megegyezésre.

Az Egyesült Államok kongresszusi jóváhagyás nélküli katonai beavatkozását demokrata és republikánus politikusok is ellenzik. Mindkét oldalon úgy látják, katasztrofális következményei lennének egy Iránnal vívott háborúnak. Tavaly júliusban az ország hadserege iráni nukleáris létesítményekre mért több légicsapást, ezen a héten pedig ismét felvetődött a Fehér Házban egy hasonló támadás ötlete. Az amerikai hadsereg megerősítette a jelenlétét a Közel-Keleten, például, a USS Abraham Lincoln repülőgép-anyahajó is a térségbe érkezett.

Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

A korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, és a korábbi miniszter is Magyarországtól kapott menekültstátuszt, mielőtt a lengyel hatóságok elfogták volna őket.

András herceg

Ráfaragott gyanús kapcsolatára a korábbi András herceg – őrizetbe vették

A Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják a brit király testvérét.

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

Magyarország és Bulgária csatlakoznak a Donald Trump által kezdeményezett testülethez, a többi uniós ország kivár, vagy csak megfigyelő.

Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Csütörtök délelőtt az ország déli légterét lezárták, a pilótáknak kiküldött figyelmeztetés szerint – közölte az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala.

Aggódhat Európa: jön a Donald Trump-féle szabadságportál

Aggódhat Európa: jön a Donald Trump-féle szabadságportál

A Szabad Európa bezárása után itt van az amerikai külügyminisztérium terve egy olyan online portál megnyitására, amely megkerülné az európai és más térségek hatóságainak tiltását, hogy az ott élők hozzáférjenek a szólásszabadság amerikai vívmányaihoz – köztük állítólagos gyűlöletbeszédhez és terrorista propagandához –, három, a tervet ismerő forrás szerint.

Az Országgyűlés jóváhagyása nélkül vesz részt Orbán Viktor a Béketanácsban

Jogilag jóvá kellett volna hagynia a parlamentnek a Béketanácshoz való csatlakozást, de ez még nem történt meg, miközben Orbán Viktor Washingtonba tart. 

Egyszerre döntött Szlovákia és Magyarország

Szlovákia is épp akkor állította le az Ukrajna felé irányuló dízelt, amikor Magyarország. 

Bejelentést tett Orbán Viktor

Leállítja Magyarország a dízel szállítását Ukrajnába.

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Fokozza a kelet-európai régiók támogatását Brüsszel

Az Európai Bizottság átfogó stratégiát fogadott el az EU Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos keleti régióinak nyújtott támogatás fokozása érdekében.

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Ha vezetéken nem lehet, tengeren hozatna orosz kőolajat Szijjártó Péter

Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult, hogy tengeri útvonalon is hozathasson orosz kőoaljat, ha a Barátság kőolajvezetéket elzárnák. 

