2p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

mfor.hu

Veszélyes játékot űz az elnök.

Az Európai Unió kész lenne hozzájárulni Grönland biztonságának garantálásához, amennyiben Dánia ezt kéri – mondta hétfőn az EU védelmi és űrpolitikai biztosa. Andrius Kubilius arra figyelmeztetett: egy esetleges amerikai katonai hatalomátvétel Grönlandon a NATO végét jelentené.

Donald Trump korábbi kijelentése szerint az Egyesült Államoknak „birtokolnia kell” Grönlandot, hogy megakadályozza Oroszország vagy Kína megjelenését a stratégiai jelentőségű, ásványkincsekben gazdag sarkvidéki térségben. Trump szerint a jelenlegi amerikai katonai jelenlét nem elegendő.

Dánia és az Egyesült Államok a héten tárgyalásokat tart Grönlandról. Grönland és Dánia egyaránt hangsúlyozta, hogy a terület „nem eladó”, Trump ugyanakkor nem zárta ki a fegyveres erő alkalmazását sem.

„Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy ez a NATO végét jelentené, és az emberek körében is rendkívül negatív hatása lenne” – mondta Kubilius a Reutersnek egy svédországi biztonsági konferencián.

Kubilius hangsúlyozta: nem gondolja, hogy amerikai katonai invázió készülne, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 42.7-es cikke kötelezi a tagállamokat, hogy segítséget nyújtsanak egymásnak, ha valamelyikük katonai agresszió áldozatává válik.

Kubilius megkérdőjelezte a Grönland fegyveres megszállásának értelmét, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés minden területen hatással lenne az európai-amerikai kapcsolatokra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Őszinte köszönet és hála” Orbán Viktornak: újabb magyar menedékjogra derült fény

A volt lengyel igazságügyi miniszter és a felesége is Magyarországra menekült a lengyel igazságszolgáltatás elől.

Kuba

Véresen komolyan fogalmazott Kuba elnöke, aki Trumpnak reagált

Tovább fokozódik a karibi feszültség, éppen a kubai elnök küldött harcias üzenetet Trump elnöknek.

Ukrajna orosz olajfúró platformokat gyújtott fel a Kaszpi-tengeren

Ukrajna orosz olajfúró platformokat gyújtott fel a Kaszpi-tengeren

Az ukrán fegyveres erők három, az orosz Lukoilhoz – Oroszország egyik legnagyobb olajvállalatához – tartozó fúróplatformot támadtak meg a Kaszpi-tengeren – közölte az ukrán vezérkar vasárnap.

A kubai Varadero turistaparadicsoma

Megvan Trump következő célpontja – ultimátumot is intézett

Vasárnap az amerikai elnök azt sürgette, hogy Kuba kössön megállapodást az Egyesült Államokkal, mert különben a szigetország többé nem kap olajat és pénzt sem.

Kijev főpolgármestere drámai hangon szólt a lakosokhoz – ha tehetik távozzanak!

Kijev főpolgármestere drámai hangon szólt a lakosokhoz – ha tehetik távozzanak!

Vitalij Klicsko arra szólította fel az ukrán főváros lakóit, hogy amennyiben lehetséges, ideiglenesen hagyják el a várost, miután a pénteki orosz támadás következtében Kijev társasházainak mintegy fele fűtés nélkül maradt.

Már az ötödik olajtankert foglalja le az Egyesült Államok

Már az ötödik olajtankert foglalja le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok lefoglalta az Olina tankert a Karib-térségben, amely az elmúlt hetekben célba vett ötödik hajó, miközben Washington fokozza erőfeszítéseit a venezuelai olajexport ellenőrzésére – közölték amerikai tisztviselők pénteken.

Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

Ezért mondta le Donald Trump a venezuelai támadások második hullámát

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a dél-amerikai ország együttműködését látva lemond az erőszak alkalmazásáról.

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban a baráti európai országból

Újabb személyek kaptak menedékjogot hazánkban, egy uniós országból menekültek

A kormány erről értesítette az Európai Unió tagállamait.

A Mercosur zászalaján a Dél Keresztje csillagkép díszeleg

Magyarország tiltakozott, mégis megszavazták a szabadkereskedelmi megállapodást

Már 25 éve készül az EU-Mercosur szanadkereskedelmi megállapodás, amelyt most megszavaztak az unió tagállamai.

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Súlyos orosz csapás, Ukrajna az ENSZ BT összehívását kéri

Oroszország az Oreshnik ballisztikus rakétával vette célba Ukrajnát csütörtök éjszaka. A megtámadott fél az ENSZ Biztonsági Tanácsának és az Ukrajna-NATO Tanácsnak az összehívását kezdeményezte.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168