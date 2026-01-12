Trump hódításai tervei veszélyeztetik a NATO létezését

Az Európai Unió kész lenne hozzájárulni Grönland biztonságának garantálásához, amennyiben Dánia ezt kéri – mondta hétfőn az EU védelmi és űrpolitikai biztosa. Andrius Kubilius arra figyelmeztetett: egy esetleges amerikai katonai hatalomátvétel Grönlandon a NATO végét jelentené.

Donald Trump korábbi kijelentése szerint az Egyesült Államoknak „birtokolnia kell” Grönlandot, hogy megakadályozza Oroszország vagy Kína megjelenését a stratégiai jelentőségű, ásványkincsekben gazdag sarkvidéki térségben. Trump szerint a jelenlegi amerikai katonai jelenlét nem elegendő.

Dánia és az Egyesült Államok a héten tárgyalásokat tart Grönlandról. Grönland és Dánia egyaránt hangsúlyozta, hogy a terület „nem eladó”, Trump ugyanakkor nem zárta ki a fegyveres erő alkalmazását sem.

„Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy ez a NATO végét jelentené, és az emberek körében is rendkívül negatív hatása lenne” – mondta Kubilius a Reutersnek egy svédországi biztonsági konferencián.

Kubilius hangsúlyozta: nem gondolja, hogy amerikai katonai invázió készülne, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 42.7-es cikke kötelezi a tagállamokat, hogy segítséget nyújtsanak egymásnak, ha valamelyikük katonai agresszió áldozatává válik.

Kubilius megkérdőjelezte a Grönland fegyveres megszállásának értelmét, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés minden területen hatással lenne az európai-amerikai kapcsolatokra.