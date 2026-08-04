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Trump a zsebében érzi Hormuzt, már az atomról beszél

mfor.hu

A következő lépés Irán nukleáris leszerelése lehet az amerikai elnök szerint. 

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nemrég közölte:

tartanak a tárgyalások Irán képviselőivel az erről szóló teheráni tagadás ellenére.

Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban egy esemény keretében kérdésekre válaszolva közölte, hogy a korábbi bejelentésnek megfelelően Irán kérésére vannak egyeztetések, aminek nyomán

első fázisban a Hormuzi-szoros „akár már holnap” teljes mértékben megnyílhat, míg a megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó.

Trump szavai szerint ez egy „utolsó esély” Irán számára, hogy aláírjon egy „jó” megállapodást. „Remélhetőleg észhez térnek” – fűzte hozzá.

Teherán kérésére állt le

Megismételte, hogy hétvégén a már előkészített, erőteljes Irán elleni támadást teheráni kérésre állította meg, amit Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből és Katarból érkező kérések erősítettek meg.

Az elnök előzőleg internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében „hihetetlen kétszínűséggel” vádolta a teheráni vezetést.

Szavai szerint Teheránból először tárgyalásokat kértek, majd azt követően nyilvánosan azt állítják, hogy nem vesznek részt semmilyen megbeszélésben, és kijelentik, hogy a Hormuzi-szoros felügyeletét Irán saját magának tartja fenn.

A Középső Parancsnokság, az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse szerdán közösségimédia-oldalán azt közölte, hogy hétfőig már 44 kereskedelmi hajót fordított vissza az Irán kikötői ellen érvényben lévő katonai blokád részeként annak visszaállítása, azaz július közepe óta. (MTI)

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