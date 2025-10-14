Hiába a békemegállapodás, bizonytalan a Gázai övezet jövője

A Gázai övezet jövője a tűzszüneti megállapodás után is bizonytalan – írja a BBC. Hétfőn az amerikai elnök, Donald Trump mellett az egyiptomi elnök, Abd el-Fattáh esz-Szíszi, Tamím katari emír és Recep Tayyip Erdogan török elnök írta alá a közel-keleti békeegyezményt. A megállapodást követően húsz izraeli és közel kétezer palesztin hadifogoly térhetett haza, a sajtó mindkét oldalon kínzásokról és éheztetésről számolt be. A feszültséget tovább fokozza, hogy az izraeli foglyok holttestei közül a Hamász még csak négyet adott át Izraelnek, pedig a megállapodásban foglalt határidő már letelt.

Donald Trump elképzelése szerint az átmeneti időszakban egy általa irányított béketestület felügyelhetné a palesztin ügyvezető kormányt. Keir Starmer brit miniszterelnök már jelezte, hogy nem vesz részt a testületben, de a korábbi brit kormányfő, Tony Blair tagja lesz. Egy reformprogram végrehajtása után a Palesztin Hatóság irányítaná a a Gázai övezetet – Ciszjordániához hasonlóan – a Hamász pedig teljesen kiesne a Gázai övezet vezetéséből.

Trump egy húszpontos tervet is közzétett a Gázai övezet jövőjéről. Ebben szerepel az övezet teljes demilitarizálása, és az amerikai elnök a területen lévő katonai infrastruktúrát is teljesen megsemmisítené. A terv szerint azok a Hamász-tagok, akik el akarják hagyni Gázát, biztonságos úton tehetik ezt meg, akik pedig megválnak a fegyvereiktől, amnesztiát kaphatnak.