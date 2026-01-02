2p
Trump idén lesz 80 éves: sosem volt jó alvó, de azt mondja, tökéletes az egészsége

Donald Trumpot és orvosát is kérdezte a Wall Street Journal az idén 80. születésnapjára készülő elnök egészségéről. Kiderült: sosem volt jó alvó, a futást unalmasnak tartja, de évtizedek óta 325 milligramm aszpirint szed, ami többszörösen az ajánlott adagnak.

Keveset alszik és a hallásával is gondok lehetnek, de saját és orvosai bevallása szerint jó egészségnek örvend Donald Trump – írja a Wall Street Journal. A lapnak arról is beszélt, hogy már 25 éve a többszörösét szedi az aszpirinadagnak, amit az orvosa ajánlott neki, napi 325 milligrammot.

Trump az eddigi legidősebb hivatalba lépő amerikai elnök, idén ünnepelheti 80. születésnapját. Egészségére nem minden tekintetben vigyáz: a golf az egyetlen mozgásforma, amit rendszeresen űz, és gyakran kerülnek sós és zsíros ételek az asztalára. Sültkrumplit és hamburgert is gyakran fogyaszt, az egészségét pedig a jó genetikának tulajdonítja. A futásról is kérdezték, de azt mondta: nem neki való, mert unalmasnak tartja.

Az elnök tagadta, hogy probléma lenne a hallásával, sőt, még gúnyolódott is a Wall Street Journal riporterén, amikor erről kérdezte. Hozzá közel álló emberek szerint azonban néha hangosan kell beszélni hozzá. Azt is tagadta, hogy elaludt volna a Fehér Ház közelmúltbeli rendezvényein. A tavaly elvégzett CT-vizsgálat azonban Sean Barbarella, Trump orvosa szerint kizárt minden szív- és érrendszeri kockázatot, sőt: az eredmény szerint az elnök szíve olyan, akár egy 65 évesé. 

A lap megszerezte Trump naptárját is december első 19 napjára vonatkozóan, és ebből kiderült: az időszak során több száz tárgyalást vezényelt le a stábjával, ügyvezető igazgatókkal, törvényhozókkal és államtitkárokkal. Az elnök sosem tartotta magát jó alvónak, munkatársai szerint gyakran előfordul, hogy hajnali 2 óra után is üzeneteket kapnak tőle.

