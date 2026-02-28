Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítette a hírt

Az Egyesült Államok nagyszabású hadműveletet indított Irán ellen – jelentette be szombaton Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon, egyúttal megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.

„Néhány órával ezelőtt az amerikai katonai erők megkezdték nagyszabású akciójukat Iránban. Célunk megvédeni az amerikai népet a fenyegető iráni rezsimtól” – közölte Trump.

Kapcsolódó cikk Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt Úgynevezett megelőző csapást mért Izrael Iránra.

Izrael reggel megelőző légi csapásokat mért az iráni fővárosra, Teheránra, majd több más városra is. Az iráni Fars hírügynökség jelentése szerint Isfahan, Qom, Karaj és Kermanshah városokat is támadás érte.

Minkét ország légterét lezárták, Izraelben rendkívüli állapotot hirdettek ki, a következő napokban nem lesz tanítás, a legtöbb munkahelyen felfüggesztik a munkát, kivéve a kritikus helyeket, és a gyülekezést is korlátozzák a lakosság biztonsága érdekében – számol be a BBC.