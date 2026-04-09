Trump készen áll újrakezdeni a „lövöldözést” – durvábban, mint valaha

Az amerikai hadsereg Irán közelében marad, amíg egy „valódi megállapodás” teljes mértékben életbe nem lép – közölte szerdán este az amerikai elnök, egy nappal azután, hogy bejelentették a két hétre szóló fegyverszünetet az Egyesült Államok és Irán között.

„Minden hajó, repülőgép és katonai személyzet, kiegészítő lőszerrel és fegyverekkel együtt Iránban, Irán környékén marad, amíg a megkötött valódi megállapodást teljes mértékben betartják” – írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán. Az elnök azonban „rendkívül valószínűtlennek” tartja, hogy ne szülessen megállapodás és azt ne hajtsák végre. Ha ez mégsem történne meg, akkor

„megkezdődik a lövöldözés, nagyobb, jobb és erősebb, mint amit valaha is láttak”

- figyelmeztetett.

Minden, ami egy már meggyengült ellenség „megsemmisítéséhez” szükséges, továbbra is a helyén marad – tette hozzá.

„Addig is hatalmas hadseregünk feltöltődik és pihen, valójában alig várva következő hódítását. Amerika visszatér!”

- emelte ki nagybetűkkel írva.

A világ szénhidrogén-ellátásának stratégiai útvonalát jelentő Hormuzi-szorosban a tengeri forgalom újraindítása az egyik legfontosabb vitás kérdés a pénteken vagy szombaton Pakisztánban tartandó tárgyalásokon.

A kéthetes ideiglenes tűzszünet célja, hogy időt adjon a feleknek egy átfogó megállapodás kidolgozására a konfliktus megoldása érdekében.

Bejegyzésében Trump megismételte az Egyesült Államok legfontosabb követeléseit, mondván, hogy Iránnak nem lehetnek nukleáris fegyverei, a Hormuzi-szorosnak nyitottnak és biztonságosnak kell lennie.

„Már régen megegyeztünk: nincs atomfegyver, és a Hormuzi-szoros nyitott és biztonságos lesz”

- írta az amerikai elnök.