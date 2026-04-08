Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyitják a Hormuzi-szorost

Az amerikai elnök a pakisztáni miniszterelnökkel és vezérkari főnökkel folytatott tárgyalása után kedd éjszaka bejelentette, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, olvasható a Telex hírfolyamában.
„A pakisztáni Sehbáz Saríf miniszterelnökkel és Asim Munir tábornaggyal folytatott beszélgetések alapján – amelyek során arra kérték, hogy függesszem fel az Irán ellen ma éjjel indítandó támadást –, valamint feltéve, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság beleegyezik a Hormuzi-szoros TELJES, AZONNALI és BIZTONSÁGOS megnyitásába, beleegyezek abba, hogy két hétre felfüggesszem Irán bombázását és megtámadását. Ez egy kölcsönös tűzszünet lesz!”
– írta a Truth Socialön Donald Trump. A posztban az amerikai elnök kifejtette, hogy a tűzszünet azért jöhet létre, mert „már teljesítették és túlteljesítették” az összes katonai célkitűzést, és előrehaladtak egy végleges megállapodás kidolgozásában, amely Iránnal való hosszú távú békéről, valamint a közel-keleti békéről szól.
Trump hozzátette, tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. Trump szerint az Egyesült Államok és Irán „szinte minden korábbi vitás pontban megegyezett, de egy kéthetes időszak lehetővé teszi a megállapodás véglegesítését és lezárását”.
Irán szerint a tárgyalások április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban, az Egyesült Államok ezt még nem erősítette meg.
Mi szerepel Irán tízpontos béketervében?
Donald Trump közölte, hogy tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. A Nour News iráni állami hírügynökség közzétette egy tízpontos listát.
Ebben szerepel, hogy
- Washington garantálja, hogy Iránt nem fogják megtámadni a jövőben
- A Hormuzi-szorost továbbra is Irán tartja az ellenőrzése alatt
- Az Iránnal szemben bevezetett szankciók feloldása
- Az iráni intézményekkel üzleti kapcsolatban álló külföldi szervezetekkel szembeni összes másodlagos szankció feloldása
- Az Egyesült Államok Biztonsági Tanácsának Iránt célzó összes határozatának megszüntetése.
- A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Irán nukleáris programjáról szóló összes határozatának megszüntetése.
- Kártérítés kifizetése Iránnak a háborús károkért
- Az amerikai harci erők kivonása a régióból.
- Tűzszünet minden fronton, beleértve Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust Libanonban.
És szerepel benne annak elfogadása, hogy Irán urándúsítást végezhet nukleáris programja számára.