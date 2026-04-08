Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyitják a Hormuzi-szorost

Az amerikai elnök a pakisztáni miniszterelnökkel és vezérkari főnökkel folytatott tárgyalása után kedd éjszaka bejelentette, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, olvasható a Telex hírfolyamában.

„A pakisztáni Sehbáz Saríf miniszterelnökkel és Asim Munir tábornaggyal folytatott beszélgetések alapján – amelyek során arra kérték, hogy függesszem fel az Irán ellen ma éjjel indítandó támadást –, valamint feltéve, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság beleegyezik a Hormuzi-szoros TELJES, AZONNALI és BIZTONSÁGOS megnyitásába, beleegyezek abba, hogy két hétre felfüggesszem Irán bombázását és megtámadását. Ez egy kölcsönös tűzszünet lesz!”

– írta a Truth Socialön Donald Trump. A posztban az amerikai elnök kifejtette, hogy a tűzszünet azért jöhet létre, mert „már teljesítették és túlteljesítették” az összes katonai célkitűzést, és előrehaladtak egy végleges megállapodás kidolgozásában, amely Iránnal való hosszú távú békéről, valamint a közel-keleti békéről szól.

Donald Trump döntött

Trump hozzátette, tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. Trump szerint az Egyesült Államok és Irán „szinte minden korábbi vitás pontban megegyezett, de egy kéthetes időszak lehetővé teszi a megállapodás véglegesítését és lezárását”.

Irán szerint a tárgyalások április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban, az Egyesült Államok ezt még nem erősítette meg.

Mi szerepel Irán tízpontos béketervében?

Donald Trump közölte, hogy tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. A Nour News iráni állami hírügynökség közzétette egy tízpontos listát.

Ebben szerepel, hogy

Washington garantálja, hogy Iránt nem fogják megtámadni a jövőben

A Hormuzi-szorost továbbra is Irán tartja az ellenőrzése alatt

Az Iránnal szemben bevezetett szankciók feloldása

Az iráni intézményekkel üzleti kapcsolatban álló külföldi szervezetekkel szembeni összes másodlagos szankció feloldása

Az Egyesült Államok Biztonsági Tanácsának Iránt célzó összes határozatának megszüntetése.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Irán nukleáris programjáról szóló összes határozatának megszüntetése.

Kártérítés kifizetése Iránnak a háborús károkért

Az amerikai harci erők kivonása a régióból.

Tűzszünet minden fronton, beleértve Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust Libanonban.

És szerepel benne annak elfogadása, hogy Irán urándúsítást végezhet nukleáris programja számára.