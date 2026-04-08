Külpolitika Donald Trump Irán

Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be, megnyitják a Hormuzi-szorost

Irán szerint a tárgyalások hamarosan megkezdődnek.

Az amerikai elnök a pakisztáni miniszterelnökkel és vezérkari főnökkel folytatott tárgyalása után kedd éjszaka bejelentette, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni támadásokat, olvasható a Telex hírfolyamában.

„A pakisztáni Sehbáz Saríf miniszterelnökkel és Asim Munir tábornaggyal folytatott beszélgetések alapján – amelyek során arra kérték, hogy függesszem fel az Irán ellen ma éjjel indítandó támadást –, valamint feltéve, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság beleegyezik a Hormuzi-szoros TELJES, AZONNALI és BIZTONSÁGOS megnyitásába, beleegyezek abba, hogy két hétre felfüggesszem Irán bombázását és megtámadását. Ez egy kölcsönös tűzszünet lesz!”

– írta a Truth Socialön Donald Trump. A posztban az amerikai elnök kifejtette, hogy a tűzszünet azért jöhet létre, mert „már teljesítették és túlteljesítették” az összes katonai célkitűzést, és előrehaladtak egy végleges megállapodás kidolgozásában, amely Iránnal való hosszú távú békéről, valamint a közel-keleti békéről szól.

Donald Trump döntött
Trump hozzátette, tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. Trump szerint az Egyesült Államok és Irán „szinte minden korábbi vitás pontban megegyezett, de egy kéthetes időszak lehetővé teszi a megállapodás véglegesítését és lezárását”.

Irán szerint a tárgyalások április 10-én, pénteken kezdődnek Iszlámábádban, az Egyesült Államok ezt még nem erősítette meg.

Mi szerepel Irán tízpontos béketervében?

Donald Trump közölte, hogy tízpontos javaslatot kaptak Irántól, amiről azt gondolja, egy működőképes alap a tárgyalásokhoz. A Nour News iráni állami hírügynökség közzétette egy tízpontos listát.

Ebben szerepel, hogy

  • Washington garantálja, hogy Iránt nem fogják megtámadni a jövőben
  • A Hormuzi-szorost továbbra is Irán tartja az ellenőrzése alatt
  • Az Iránnal szemben bevezetett szankciók feloldása
  • Az iráni intézményekkel üzleti kapcsolatban álló külföldi szervezetekkel szembeni összes másodlagos szankció feloldása
  • Az Egyesült Államok Biztonsági Tanácsának Iránt célzó összes határozatának megszüntetése.
  • A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Irán nukleáris programjáról szóló összes határozatának megszüntetése.
  • Kártérítés kifizetése Iránnak a háborús károkért
  • Az amerikai harci erők kivonása a régióból.
  • Tűzszünet minden fronton, beleértve Izrael és a Hezbollah közötti konfliktust Libanonban.

És szerepel benne annak elfogadása, hogy Irán urándúsítást végezhet nukleáris programja számára.

Így próbál J. D. Vance választást nyerni Orbán Viktornak

Rég nem látogatott amerikai alelnök Magyarországra.  

Valamitől megriadt Orbán VIktor szövetségese?

Aleksandar Vučić belengette, nem biztos, hogy nyáron megtörténnek az előrehozott választások. 

Kiderült, mi az egyik oka J.D. Vance látogatásának

Kiszivárgott: hatalmas üzletre készül Budapesten Orbán Viktor és J.D. Vance.

Szijjártó Péter és JD Vance

Így érkezett meg J. D. Vance Budapestre

Leszállt az amerikai alelnök különgépe, Szijjártó Péter fogadta. 

JD Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

J. D. Vance már úton van Magyarországra, újabb részleteket közölt a látogatásáról

J. D. Vance már repülőgépen ül, Ukrajnáról és Európáról tervez tárgyalni a magyar miniszterelnökkel. 

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Figyelmeztette Moszkva a balti államokat, Magyarországról is beszéltek

Moszkva figyelmeztette a balti államok kormányait, hogy reagálni fog, ha megnyitják légterüket az ukrán fegyveres erők Oroszországot támadó drónjai előtt – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő újságíróknak hétfőn Szentpéterváron.

Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

Kiderült, hogyan mentették ki az amerikai pilótákat Iránból

Az amerikai haderő mintegy százötven repülőgépe és több száz katonája, köztük a különleges erők egységei vettek részt az Irán fölött lelőtt vadászrepülőgép legénységének kimentésére indított két akcióban a hétvégén – közölte Donald Trump hétfőn.

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

Elárulta a szerb hírszerzés, hol gyárthatták a Török Áramlatnál talált robbanóanyagot

Hónapok óta jelezte a szerb katonai hírszerzés, hogy szabotázsakció készülhet a gázinfrastruktúra ellen, ám a figyelmeztetéseket eddig fenntartásokkal fogadta az államvezetés – jelentette ki Djuro Jovanic, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója vasárnap Belgrádban.

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Újabb iráni likvidálást jelentett be Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) likvidálta az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési főnökét – jelentette be az IDF és a védelmi miniszter hétfőn.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál 2026. április 6-án. A kormányfő személyesen győződött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának előző nap elrendelt megerősített katonai védelméről.

A magyar-szerb határhoz sietett Orbán Viktor, és tett egy sokat sejtető megjegyzést

Egyelőre nem tudni, kik készültek szabotázsakcióra a Török Áramlat gázvezeték ellen, azt a szerbek vizsgálják, ugyanakkor a történtek illeszkednek egy eseménysorba, és az ukránoknak van ilyen képességük, és hajlandóak meg képesek is arra, hogy ilyesmit tegyenek – jelentette ki a miniszterelnök hétfői, rendkívüli sajtótájékoztatóján.

