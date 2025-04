Trump kiakadt Putyinra – rég szóltak így oda az orosz elnöknek

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Kijevben gyásznapot rendeltek el péntekre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig megszakítja dél-afrikai útját és hazatér a fővárost ért csapás miatt.

Nem örülök a Kijevet ért orosz csapásoknak. Szükségtelen volt, és nagyon rossz az időzítés. Vlagyimir, FEJEZD BE! 5 ezer katona hal meg hetente. Kössük meg a békeszerződést!

