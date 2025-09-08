Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja arra figyelmeztetett, hogy az ukrán miniszteri kabinet épületét ért orosz rakétatámadás a háború veszélyes eszkalációját jelenti – írja a Kyiv Post. Közleményében hangsúlyozta: „a háborúkban mindig az eszkaláció a legnagyobb veszély.” Szerinte Oroszország most éppen felerősíti a harcokat eddigi legnagyobb támadásával, amely Kijevben a kormányzati hivatalokat érte.

Hozzátette, hogy alig két hete még ugyanebben az épületben találkozott Julija Szviridenko miniszterelnökkel, Kellogg szerint a támadás emellett egyértelmű jele annak, hogy Moszkva nem akarja diplomáciai úton lezárni a háborút.

Az épületet ért rakétacsapás része volt annak az orosz légitámadás-sorozatnak, amely a teljes invázió kezdete óta a legnagyobbnak számít: vasárnap éjjel több ukrán várost ért találat, az ukrán hatóságok közlése szerint legalább négy ember meghalt.

Trump újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy „egyáltalán nem elégedett a helyzettel”, és kész újabb szankciókat bevezetni Moszkvával szemben, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozott amerikai választ sürgetett, figyelmeztetve: Vlagyimir Putyin „próbára teszi a világot”.

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

