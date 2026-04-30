Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Trump saját közösségi oldalán közölte: az Egyesült Államok „tanulmányozza és felülvizsgálja” a németországi csapatcsökkentés lehetőségét. Hozzátette, hogy a kérdésben rövid időn belül döntés születhet.

A felvetés újabb feszültséget jelezhet Washington és Berlin között, különösen annak fényében, hogy az amerikai elnök egy nappal korábban élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt az iráni helyzettel kapcsolatban megfogalmazott álláspontja miatt.

„Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne” – írta az amerikai elnök korábbi bejegyzésében.

Az amerikai katonai jelenlét Németországban kulcsszerepet játszik a NATO európai védelmi rendszerében, így egy esetleges létszámcsökkentés nemcsak kétoldalú, hanem szélesebb biztonságpolitikai következményekkel is járhat.