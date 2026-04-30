Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Németország

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump saját közösségi oldalán közölte: az Egyesült Államok „tanulmányozza és felülvizsgálja” a németországi csapatcsökkentés lehetőségét. Hozzátette, hogy a kérdésben rövid időn belül döntés születhet.

A felvetés újabb feszültséget jelezhet Washington és Berlin között, különösen annak fényében, hogy az amerikai elnök egy nappal korábban élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárt az iráni helyzettel kapcsolatban megfogalmazott álláspontja miatt.

„Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne” – írta az amerikai elnök korábbi bejegyzésében.

Az amerikai katonai jelenlét Németországban kulcsszerepet játszik a NATO európai védelmi rendszerében, így egy esetleges létszámcsökkentés nemcsak kétoldalú, hanem szélesebb biztonságpolitikai következményekkel is járhat.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

Ursula von der Leyen nagyon aggódik az iráni helyzet miatt

A közel-keleti konfliktus következményei hónapokig, sőt akár évekig is érezhetők lehetnek – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén.  

Migránscsempészet, üzemanyagárak, kiskereskedelmi adó – lépett Brüsszel Magyarországgal szemben

Hat kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést szerdán Magyarországgal szemben az Európai Bizottság.

Súlyos emberhiánnyal küzd az ukrán hadsereg, már sorozótiszteket is megtámadnak

Az emberhiány túlterheli a fronton szolgáló egységeket, ami apátiához vezet.

„Kéne egy kis pénz, áruljunk fegyvert” – gondolhatták Zelenszkijék

Nekik most úgyis sok van. 

Nem akárhogy vette be az uralkodó az amerikai törvényhozás épületét

Nagyon lelkesen fogadták a királyt az államokban.

Az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből

Az Egyesült Arab Emírségek kilép a Kőolajexportáló Országok Szervezetéből (OPEC), valamint az OPEC+ -ból is – közölte kedden az emírségek energiaügyi minisztere.

