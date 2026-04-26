Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Lefújta a pakisztáni béketárgyalást Donald Trump, ezzel még távolabb kerültek egymástól az amerikai és az iráni álláspontok – írja a Reuters.

Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter továbbra is folytatná a egyeztetéseket, de az amerikai elnök kérésére Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak mégsem vesznek részt az iszlámábádi tárgyaláson.

Az Egyesült Államok a biztonsági személyzetét is visszarendelte a pakisztáni fővárosból, tehát valószínűtlen, hogy a delegáció hamarosan visszatér. Bár a tűzszünet megállította az egész Iránra kiterjedő háborút, a két fél egyelőre nem tudott megállapodni a lezárás feltételeiről.

A február 28-án indult háborúban több ezer ember vesztette életét, hatásai pedig az egész bolygón érezhetők. Az olajárak megemelkedtek, az infláció is nőtt, és a 2026-ra előrejelzett globális növekedés is veszélybe került. A Hormuzi-szoros nagy része továbbra is zárva van, ez a szakasz pedig kulcsfontosságú a kőolaj és a cseppfolyós földgáz szállítási útvonalaiban. Az Egyesült Államok válaszképpen blokád alá vonta az iráni kikötőket. A Közel-Kelet destabilizációjához az is hozzátesz, hogy Irán korábban az Öböl-menti szomszédos országokat is támadta, ráadásul újra veszélyessé vált az általuk támogatott libanoni Hezbollah szervezet is.

Donald Trump szombaton arról beszélt: a pakisztáni utazás túl sok utazással és költséggel járna a különmegbízottaknak egy elégtelen iráni ajánlat mellett.

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

