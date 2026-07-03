Trump: legyőztük Iránt

Donald Trump ebben elmondta, hogy Irán gyakorlatilag mindenbe beleegyezett, amire Washingtonnak szüksége van, és katonailag legyőzték az országot.

Hozzátette, hogy Irán mezőgazdasági termékeket fog vásárolni az Egyesült Államoktól, kukoricára, szójára, búzára van szükségük.

Az iráni külügyminiszter közben az ENSZ főtitkárral egyeztetett telefonon, áttekintették a Hormuzi-szoros helyzetét, illetve a folyamatban lévő tárgyalásokat.

Izraellel kapcsolatban Trump azt mondta, hogy ő a zsidó ország történelmének legjobb amerikai elnöke, amit Izrael is elismer.

„Azt hiszem, 99 százalékos Izraelben a támogatottságom, vagy valami ilyesmi.”

Trump szerint az Egyesült Államok már szétzúzta Irán katonai erejét.

„Nincs haditengerészetük, nincs légierőjük, nincs radarjuk, a vezetőik mind halottak. És ők új vezetőket választanak – nem is választanak, hanem kinevelnek. Ők is mind halottak. Már a harmadik vezetői körnél tartunk, és valójában most már kijövünk velük. Szerintem (az irániak – a szerk.) mára sokkal racionálisabbak”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Aki szerint ez lényegében egy rezsimváltás Iránban, de ő nem ezt szeretné.

„Én valami nagyon egyszerűt akarok: nem lehet nukleáris fegyverük”

– jelentette ki Trump.

Az amerikai nagybank Citigroup előrejelzése szerint a közel-keleti hajó- és áruforgalom fokozatos helyreállása miatt az olajárak az év végéig még tovább csökkenhetnek. Erről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be.