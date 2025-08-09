Trump letérdel Putyinnak a csúcson

3p
Moszkva szinte minden követelését elfogadná az amerikai elnök a hírforrások szerint. 

Donald Trump amerikai elnök – aki állítólag néhány napon belül találkozik Vlagyimir Putyin orosz államfővel – olyan béketervet javasol, amely szinte Oroszország valamennyi, Ukrajnával szembeni követelését teljesítené – írja a HVG.hu az Onet lengyel hírportál saját értesüléseire hivatkozva.

A lap értesülései szerint a szerdán Moszkvába látogató amerikai megbízott, Steve Witkoff a következőket ajánlotta fel a Putyinnal folytatott tárgyaláson.

  • Ukrajna és Oroszország nem békét kötne, csak tűzszünetben állapodna meg,
  • az USA gyakorlatilag elismerné az eddigi orosz területi nyereségeket, hiszen 49 vagy akár 99 évre befagyasztanák a kérdés megoldását,
  • visszavonnák az Oroszország elleni szankciók nagy részét, és hosszabb távon újraindítanák az orosz energiaszállításokat.

A lap szerint a tervben nem szerepel, hogy örökre levennék a napirendről Ukrajna NATO-tagságát, és Putyinék arra sem kaptak ígéretet, hogy a Nyugat felhagy Ukrajna katonai támogatásával. Míg a NATO-tagságról való ukrán lemondás és a semlegesség vállalása az egyik orosz alapkövetelés, az Onet forrásai szerint Moszkva nem emelt kifogást a katonai támogatás fenntartása ellen. Az Onet arról is beszámolt, hogy Washington az európai államokkal egyeztette a béketerv részleteit.

Hasonlóan értesült a Bloomberg is meg nem nevezett amerikai és orosz tisztségviselőktől. A Bloomberg információi szerint a tervezett megállapodás része, hogy a megszállás alatt orosz kézre került területek Oroszországnál maradjanak. Putyin ugyanakkor azt követeli, hogy Ukrajna mondjon le a Krím mellett a teljes Donbász régióról is. Ez azt jelentené, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ki kellene vonnia csapatait azokról a luhanszki és donyecki területekről is, amelyek most ukrán kézen vannak – tehát Oroszország az invázió 2022. februári kezdete óta képtelen volt azokat katonai erővel megszerezni.

Az azonban még korántsem biztos, hogy az Egyesült Államok az ukrán és az európai feleket is megnyeri az Oroszország jelenlegi pozícióit bebetonozó tervnek – tették hozzá a Bloomberg forrásai.

Moszkvában nem reagáltak az Onet általi kiszivárogtatott részletekre, ám Oroszország eddig kitartott amellett, hogy Ukrajnának nemcsak a NATO-tagságról kell lemondania, hanem a négy, jelenleg csak részben megszállt kelet-ukrajnai megye teljes területéről is. Witkoff moszkvai tárgyalásait az orosz politikusok hasznosnak és eredményesnek nevezték.

