Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Trump ma átnevezi a Pentagont

Védelmi Minisztérium helyett Hadügyminisztérium lesz a Pentagon új neve. 

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláír egy végrehajtási rendeletet, amely kimondja, hogy a Védelmi Minisztérium (Department of Defense) az új nevet (Department of War) másodlagos címként használja, Pete Hegseth védelmi miniszter pedig hadügyminiszter néven folytathatja a munkát – írja a BBC.

A Pentagon – amely az amerikai fegyveres erőket felügyeli – a Hadügyminisztérium utódja, amelyet először 1789-ben hoztak létre kabinetszintű ügynökségként, és 1947-ig létezett. Új minisztériumokat a Kongresszus állíthat fel, a névváltoztatáshoz is elvileg a Kongresszus felhatalmazására van szükség. 

A BBC-hez eljutott a végrehajtási rendelet szövege, amely kimondja: „A Hadügyminisztérium név erősebb üzenetet közvetít a felkészültségről és az elszántságról, mint a Védelmi Minisztérium, amely csak a védelmi képességeket hangsúlyozza.”

A Fehér Ház még nem közölte, hogy mennyibe kerülne egy állandó átnevezés, de az amerikai média milliárd dolláros költségekkel számol a több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyebek átalakítása miatt, ami esetleg akadályozná a Pentagon kiadáscsökkentési erőfeszítéseit.

Ukrajnát olyan országgá kell tenni, amely „megemészthetetlen„ úgy a jelenlegi, mint a jövőbeli agresszorok számára – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Ukrajnát segítő nemzetközi koalíció tagjainak Párizsban tartott megbeszélését követően csütörtökön – írja az MTI.

Káncz Csaba

Miért nehéz véget vetni az ukrajnai háborúnak? Klasszis Podcast Káncz Csabával

A magyar miniszterelnök és a NER-vezérkar a magyar nemzeti érdekkel ellentétes vonalvezetést visz, legyen az a magyar-ukrán, a magyar-Balkán vagy a magyar-euroatlanti viszony, jelentette ki Káncz Csaba a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban.

Több üzletembert szednének le a szanckiós listáról, különben vétóval fegyegetnek. 

Visszautasította Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter bírálatát.

Milorad Dodik ismét Budapesten jár.

Putyin érteni fog ebből vajon?

Pekingi fotót osztott meg Radoslaw Sikorski.

Európai Parlament, Brüsszel

Csak a valóban demokratikus tagországoknak adna uniós pénzt az EU-polgárok többsége

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy előnyünkre vált az uniós tagság az Eurobarometer friss felmérése szerint. Az uniós polgárok 85 százaléka pedig csak azoknak a tagországoknak juttatna uniós pénzt, amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és a demokratikus elveket.

pekingi parádé

Pekingi parádé: az első sorban Putyin és Kim Dzsongun, hátul Szijjártó Péter

A győzelem napi díszszemlén jelen volt többek között az orosz elnök, az észak-koreai diktátor, a szerb elnök, a szlovák kormányfő és Szijjártó Péter. 

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

Beelőzi lengyel barátja Orbán Viktort Donald Trumpnál

A frissen megválasztott Karol Nawrocki szerdán teszi tiszteletét a Fehér Házban.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

