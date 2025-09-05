Trump ma átnevezi a Pentagont

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláír egy végrehajtási rendeletet, amely kimondja, hogy a Védelmi Minisztérium (Department of Defense) az új nevet (Department of War) másodlagos címként használja, Pete Hegseth védelmi miniszter pedig hadügyminiszter néven folytathatja a munkát – írja a BBC.

A Pentagon – amely az amerikai fegyveres erőket felügyeli – a Hadügyminisztérium utódja, amelyet először 1789-ben hoztak létre kabinetszintű ügynökségként, és 1947-ig létezett. Új minisztériumokat a Kongresszus állíthat fel, a névváltoztatáshoz is elvileg a Kongresszus felhatalmazására van szükség.

A BBC-hez eljutott a végrehajtási rendelet szövege, amely kimondja: „A Hadügyminisztérium név erősebb üzenetet közvetít a felkészültségről és az elszántságról, mint a Védelmi Minisztérium, amely csak a védelmi képességeket hangsúlyozza.”

A Fehér Ház még nem közölte, hogy mennyibe kerülne egy állandó átnevezés, de az amerikai média milliárd dolláros költségekkel számol a több száz ügynökség, embléma, e-mail cím, egyenruha és egyebek átalakítása miatt, ami esetleg akadályozná a Pentagon kiadáscsökkentési erőfeszítéseit.