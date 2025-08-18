Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Az Axios értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hajlandó lett volna idő előtt lezárni a Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai megbeszéléseket, mivel az orosz vezető hajthatatlanul ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország annektálhassa az egész Donyeck megyét.

A portál szerint az orosz elnök Alaszkában maximalista követeléseket fogalmazott meg az ukrán területekkel kapcsolatban, különösen Donyeckkel kapcsolatban. Mint írták, Putyin eleinte annyira ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország megkaphassa az egész megyét, hogy az amerikai elnök majdnem kivonult a tárgyalásról.

A portál forrásai szerint Putyin annyira rugalmatlannak bizonyult, hogy Trump úgy fogalmazott, hogy „ha Donyeck a tét, és nincsen semmi mozgástér vagy ellentételezés, akkor egyszerűen nem kéne folytatni ezt” (utalva az egyeztetésre). Az Axios szerint ezután az orosz elnök állítólag engedett a követeléséből.