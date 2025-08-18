1p
Külpolitika Egyesült Államok Oroszország Vlagyimir Putyin

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

mfor.hu

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Az Axios értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök hajlandó lett volna idő előtt lezárni a Vlagyimir Putyinnal folytatott alaszkai megbeszéléseket, mivel az orosz vezető hajthatatlanul ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország annektálhassa az egész Donyeck megyét.

A portál szerint az orosz elnök Alaszkában maximalista követeléseket fogalmazott meg az ukrán területekkel kapcsolatban, különösen Donyeckkel kapcsolatban. Mint írták, Putyin eleinte annyira ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország megkaphassa az egész megyét, hogy az amerikai elnök majdnem kivonult a tárgyalásról.

A portál forrásai szerint Putyin annyira rugalmatlannak bizonyult, hogy Trump úgy fogalmazott, hogy „ha Donyeck a tét, és nincsen semmi mozgástér vagy ellentételezés, akkor egyszerűen nem kéne folytatni ezt” (utalva az egyeztetésre). Az Axios szerint ezután az orosz elnök állítólag engedett a követeléséből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Erősebb orosz támadások jöhetnek. 

Putyin, Trump

Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Az alaszkai csúcson nem jelentettek be semmilyen egyezséget az ukrajnai háborúról. Arról sem tudtunk meg semmi konkrétumot, hogy a színfalak mögött történt volna jelentős előrehaladás. 

Donald Trump elmondta: egy kulcsfontosságú részlet Zelenszkijen múlik

Donald Trump fontos bejelentése: ez Zelenszkijen múlik

A hétfői találkozó sikerén sok múlik.

Kicsapta a biztosítékot Putyin érvelése több országban is

Kicsapta a biztosítékot Putyin érvelése több országban is

Érkeznek a nemzetközi reakciók a találkozóra. 

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Az ukrán elnök is reagált.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168