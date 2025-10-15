Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Trump már meg is fenyegette a Hamászt

mfor.hu

Akár erővel is lefegyverezné a szervezetet az amerikai elnök.

Donald Trump közlése szerint ha a Hamász nem teszi le a fegyvert, akkor erővel fogják erre kényszeríteni. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

Az amerikai elnök az argentin elnökkel folytatott megbeszélése nyilvános részén kérdésre válaszolva közölte, hogy

„amennyiben nem válnak meg fegyvereiktől, mi fogjuk lefegyverezni őket”, akár erővel is.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy „beszélt a Hamásszal”, a szervezet képviselői pedig ígéretet tettek a fegyverek letételére.

Megjegyezte, hogy a Hamásznak „észszerű időn belül” kell megválnia a fegyvereitől, amit azzal egészített ki, hogy ennek gyorsan kell megtörténnie.

Kérdésre válaszolva Donald Trump megerősítette, hogy pénteken a Fehér Házba várja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Az amerikai elnök hozzátette, hogy a megbeszélés témái között szerepel majd a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták esetleges rendelkezésre bocsátása. Erre az ukrán elnök a közelmúltban többször sürgette Donald Trumpot.

Az amerikai elnök az ukrán törekvés kapcsán többek között azt hangoztatta, hogy a Tomahawk rakéták egy újabb szakaszt jelenthetnek a háborúban, és közölte, hogy azok felhasználási köréről a NATO-val is egyeztetne. Jelezte, hogy egy ilyen döntést megelőzően szeretne beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy szándékait megtudja.

(MTI)

