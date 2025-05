Trump már megint túl nagyot mondott – csak most Amerika nukleáris pusztulása a tét

A legnagyobb gond azonban még nem is ez az Aranykupolával, hanem az, hogy felborítaná a nukleáris elrettentés jelenlegi, egyébként is egyre törékenyebb stabilitását. De vajon mi lehet erre Kína vagy Oroszország válasza?

De ha a technológiai kihívásokat meg is lehet oldani, a Trump által mondott összeg – 175 milliárd dollár –, illetve ígért időtáv – három év – semmiképpen sem tűnik tarthatónak. A költségeket a szakértők 500 milliárd dollárnál is többre becsülik, a tervezés, kiépítés és szolgálatba állítás idejére pedig hosszú éveket tartanak reálisnak.

Szakértők szerint önmagában az is kérdéses, hogy megvalósítható-e a Donald Trump amerikai elnök által a múlt héten bejelentett új amerikai rakétavédelmi rendszer, az Aranykupola (Golden Dome). Az izraeli Vaskupoláról mintázott, de az egész világon a fenyegetéseket figyelő, és ezeket az űrbe telepített fegyverekkel semlegesítő rendszer kiépítése rendkívül komoly technológiai kihívást jelent még az amerikai védelmi iparnak is – olvasható a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár elemzésében .

