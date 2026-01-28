Trump megfenyegette Iránt: fogy az idő?

Egyre közelebb kerülhet egy amerikai-iráni fegyveres konfliktus lehetősége, miután Donald Trump figyelmeztetett: fogytán az idő Teherán számára, miközben egy jelentős amerikai haditengerészeti flotta nagy sebességgel Irán irányába tart.

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta: a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezette flotta még annál is nagyobb, mint amelyet korábban Venezuelához vezényeltek Nicolás Maduro eltávolítása előtt, és „készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan és erőszakkal teljesítse küldetését”. Trump szerint az Egyesült Államok továbbra is tárgyalásos megoldást preferálna. Közösségi oldalán így fogalmazott:

„Remélhetőleg Irán gyorsan az asztalhoz ül, és egy tisztességes, minden fél számára elfogadható megállapodást köt – NUKLEÁRIS FEGYVEREK NÉLKÜL. Az idő fogy, ez valóban létfontosságú kérdés!”

Az elnök egy korábbi katonai akcióra is utalt. Mint írta:

„korábban már figyelmeztettem Iránt: KÖSSENEK MEGÁLLAPODÁST! Nem tették meg, és jött az ‘Operation Midnight Hammer’, amely súlyos pusztítást okozott Iránban. A következő támadás sokkal rosszabb lesz. Ne kényszerítsenek erre újra.”

Ez eddig a legerőteljesebb jelzés Trump részéről arra, hogy kész lehet rövid időn belül katonai csapást mérni, amennyiben Irán nem hajlandó tárgyalni nukleáris programjának jövőjéről.