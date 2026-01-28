2p
Külpolitika Egyesült Államok Irán Iráni válság

Trump megfenyegette Iránt: fogy az idő?

mfor.hu

Az Egyesült Államok elnöke szerint akár erőszakkal is készen áll végrehajtani feladatait az Irán felé tartó amerikai flotta.

Egyre közelebb kerülhet egy amerikai-iráni fegyveres konfliktus lehetősége, miután Donald Trump figyelmeztetett: fogytán az idő Teherán számára, miközben egy jelentős amerikai haditengerészeti flotta nagy sebességgel Irán irányába tart.

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta: a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezette flotta még annál is nagyobb, mint amelyet korábban Venezuelához vezényeltek Nicolás Maduro eltávolítása előtt, és „készen áll arra, hogy szükség esetén gyorsan és erőszakkal teljesítse küldetését”. Trump szerint az Egyesült Államok továbbra is tárgyalásos megoldást preferálna. Közösségi oldalán így fogalmazott:

„Remélhetőleg Irán gyorsan az asztalhoz ül, és egy tisztességes, minden fél számára elfogadható megállapodást köt – NUKLEÁRIS FEGYVEREK NÉLKÜL. Az idő fogy, ez valóban létfontosságú kérdés!”

Az elnök egy korábbi katonai akcióra is utalt. Mint írta:

„korábban már figyelmeztettem Iránt: KÖSSENEK MEGÁLLAPODÁST! Nem tették meg, és jött az ‘Operation Midnight Hammer’, amely súlyos pusztítást okozott Iránban. A következő támadás sokkal rosszabb lesz. Ne kényszerítsenek erre újra.”

Ez eddig a legerőteljesebb jelzés Trump részéről arra, hogy kész lehet rövid időn belül katonai csapást mérni, amennyiben Irán nem hajlandó tárgyalni nukleáris programjának jövőjéről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Történelmi csapást jelent Oroszországnak és Ukrajnának is a háború

Történelmi csapást jelent Oroszországnak és Ukrajnának is a háború

Elképesztő veszteségeket szenvedhettek el.

Töröljék el az ICE-t!-plakátot tartó tüntető

Trump arctalan titkosrendőrsége okozza a káoszt Minnesotában

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vám-végrehajtási Hivatalának (ICE) létezése és működése nem volt mindig olyan megosztó, mint az elmúlt hetekben a Minnesotában zajló Operation Metro Surge-akció, amelynek során az ICE ügynökei a hivatalos indoklás szerint illegálisan az országban tartózkodó személyeket és bűnelkövetőket akarnak felkutatni, elsősorban Minneapolis és Saint Paul városában.

Kiakadtak az ukránok: lépnek a magyar kormány vádaskodása miatt

Kiakadtak az ukránok: léptek a magyar kormány vádaskodása miatt

Csütörtökön várják a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumban.

Már Trump szerint is baj van Minnesotában

Már Trump szerint is baj van Minnesotában

Az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) két embert is ellentmondásos körülmények között lőtt le az elmúlt hetekben. Trump szerint a második áldozatnak nem kellett volna fegyvert hordania magánál.

Csapról indult a vonat, amelyet orosz dróncsapás ért Ukrajnában

Csapról indult a vonat, amelyet orosz dróncsapás ért Ukrajnában

A Csap-Barvinkove járat egyik kocsiját dróntalálat érte, öt ember életét vesztette. Volodimir Zelenszkij szerint az akciónak nem lehetett katonai célja, terrortámadásként hivatkozott rá.

Cipők a Duna partján – holokauszt emlékmű

Gulyás Gergely magyar nemzeti tragédiára emlékezett a Holokauszt-emléknapon

A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján mi elsősorban egy magyar nemzeti tragédiára emlékezünk, amelynek részesei voltunk a több százezer ártatlan áldozattal és részesei voltunk az elkövetők oldalán is – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Holokauszt Emlékközpontban tartott megemlékezésen.

Robert Fico ebben megelőzte Orbán Viktort

Robert Fico ebben megelőzte Orbán Viktort

A szlovák miniszterelnök kedden bejelentette, hogy Szlovákia keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az uniós RePowerEU-rendelettel szemben, amely 2027 novemberétől megtiltja az orosz gáz importját. Hasonló beadvánnyal készül Magyarország is.

Fortyoghatnak Orbán Viktorék: von der Leyen különös kegyet vívott ki az egész uniónak

Fortyoghatnak Orbán Viktorék: von der Leyen különös kegyet vívott ki az egész uniónak

Komoly fegyvertény, hogy sikerült ezt elérni egy meghatározó gazdasággal szemben.

Leeresztő szelep lesz az újra megnyíló gázai határátkelőhely?

Leeresztő szelep lesz az újra megnyíló gázai határátkelőhely?

A gázai övezet és Egyiptom között a tervek szerint a héten megnyílik az első határátkelő, miközben az általa tető alá hozott izraeli-Hamász tűzszünet a második fázisába lép. Mire számíthatnak a gázaiak?

Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

Meghátrálás Minneapolisban: hullanak a fejek

Sorsdöntő lehet a meghátrálás Trump elégedetlensége után.  Eltűnhetnek a nagy kaliberek is a színről.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168