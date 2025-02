Trump megijedt? Máris itt az első fordulat

Donald Trump legalább harminc napra felfüggeszti a Kanadára és a Mexikóra vonatkozó új vámok életbe léptetését, bejegelve azt a kereskedelmi háborút, amelyet Trump elnöksége alatt kezdett el Amerika a két országgal szemben. A Kínára vonatkozó vámok kedden lépnek hatályba – írja a Telex.

Kapcsolódó cikk Donald Trump dobása a magyar gazdaságot is megütheti Az amerikai vámok kapcsán a nagy vesztesek az olyan kis nyitott gazdaságok lehetnek, mint a magyar, derült ki a Trend FM rádió hétfői adásából, ahol kollégánk, Király Béla volt a Reggeli Monitor című műsor vendége.

Az új, átfogó amerikai vámok értelmében Kanada esetében a Kanadából az Egyesült Államokba érkező legtöbb árura 25 százalék vámot kellene fizetni, a kanadai energiatermékekre pedig 10 százalékot, erre válaszul Kanada is 25 százalékos vámot vezetett be Amerikára korábban. A mexikói termékekre Trump hasonlóan 25 százalékos vámot vetett volna ki, emellett 10 százalékos vámmal sújtotta a kínai termékeket is. Kína, Mexikó és Kanada együttesen az USA-ba irányuló import több mint 40 százalékát tette ki tavaly.