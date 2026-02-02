Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Abbas Araqchi iráni külügyminiszter pénteken Isztambulban tervez találkozni, hogy egy lehetséges nukleáris megállapodásról és más kérdésekről tárgyaljanak – közölte hétfőn egy amerikai tisztviselő.

A Reuters cikke szerint a név nélkül nyilatkozó forrás úgy fogalmazott, hogy az elnök régóta sürgeti, hogy megállapodás szülessen. Hozzátette: „a találkozó célja az, hogy meghallgassuk, mit mondanak.”

Korábban az iráni külügyminisztérium egyik illetékese azt mondta: Teherán mérlegeli a tárgyalások mielőbbi újraindításának feltételeit az Egyesült Államokkal, miután mindkét fél jelezte készségét a diplomácia felélesztésére az elhúzódó nukleáris vitában, valamint az újabb regionális háborútól való félelmek eloszlatására.