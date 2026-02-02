1p
Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán

Trump megkapja, amit akar? Asztalhoz ül Irán és az Egyesült Államok

mfor.hu

Jön a tárgyalás Irán ügylben.

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Abbas Araqchi iráni külügyminiszter pénteken Isztambulban tervez találkozni, hogy egy lehetséges nukleáris megállapodásról és más kérdésekről tárgyaljanak – közölte hétfőn egy amerikai tisztviselő.

A Reuters cikke szerint a név nélkül nyilatkozó forrás úgy fogalmazott, hogy az elnök régóta sürgeti, hogy megállapodás szülessen. Hozzátette: „a találkozó célja az, hogy meghallgassuk, mit mondanak.”

Korábban az iráni külügyminisztérium egyik illetékese azt mondta: Teherán mérlegeli a tárgyalások mielőbbi újraindításának feltételeit az Egyesült Államokkal, miután mindkét fél jelezte készségét a diplomácia felélesztésére az elhúzódó nukleáris vitában, valamint az újabb regionális háborútól való félelmek eloszlatására.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Álhír volt az iráni hadgyakorlat?

Vagy csak meggondolták magukat?

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Kezdhet aggódni Zelenszkij? Valami történt Floridában

Találkoztak az amerikai és az orosz küldöttek.

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

Menekülési út nyílik a Gázai övezetből

De mindkét oldalon korlátozzák, ki léphet át a rafahi határátkelőn.        

Nemcsak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Nem csak az amerikaiaknak fájna az iráni válaszcsapás?

Kemény üzentetet küldött az ajatollah.

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

„Nem lesz köpködés” – Trump keményen megfenyegette a tüntetőket

A hadsereg tehet rendet.

Újra egymásnak esik Pakisztán és India?

Sok a halott, feszült a helyzet.

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Izrael mégis elismerte 70 ezer gázai halálát

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy körülbelül 70 ezer palesztin halt meg a gázai háborúban, miután korábban kétségbe vonta az enklávé egészségügyi tisztviselői által jelentett halálos áldozatok számát – jelentette pénteken az izraeli média magas rangú katonai tisztviselőkre hivatkozva.

António Guterres ENSZ főtitkár aggódik

Főtitkára szerint pénzügyileg összedőlhet az ENSZ

António Guterres a tagországok képviselőinek írt levelében vázolta fel a közelgő veszélyt.

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Az új magyar kriptotörvény kiverte a biztosítékot Brüsszelben

Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a kriptotörvény tavaly őszi módosítása miatt.

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

Donald Trump előre tudott róla, de most mégis nagy veszély lát

A brit miniszterelnök kínai útját kommentálta, a feleségéről szóló dokumentumfilm bemutatóján. Egyik sem róla szólt.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168