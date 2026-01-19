Trump megsértődött, ezért akarja Grönlandot

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy azért törekszik a Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére mert nem kapta meg a Nobel-békedíjat – írja a Reuters. A cikk emlékeztetett, Trump az elmúlt időszakban tovább fokozta nyomását annak érdekében, hogy a NATO-tag Dánia fennhatósága alól kikerülve amerikai ellenőrzés alá vonja Grönlandot. Az elnök megtorló vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek útjába állnak, miközben az Európai Unió a lehetséges válaszlépések mérlegelésébe kezdett.

A Reuters által látott, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek küldött írásos üzenetében Trump így fogalmazott:

„tekintettel arra, hogy az Ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, hogy nyolc háborút és még többet állítottam meg, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békében gondolkodjak – még ha az továbbra is meghatározó marad –, hanem immár arra is gondolhatok, mi szolgálja az Amerikai Egyesült Államok érdekét.”

Az amerikai elnök tehát gyakorlatilag elismerte, hogy a nem nekiadott Nobel-díj miatt vette elő Grönland kérdését, még ha azóta az azt egyébként megkapó venezuelai ellenzéki vezető át is adta neki a díját.