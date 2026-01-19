2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump megsértődött, ezért akarja Grönlandot

mfor.hu

Nem kapta meg a Nobelt, amit akart, így mást kér.

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy azért törekszik a Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére mert nem kapta meg a Nobel-békedíjat – írja a Reuters. A cikk emlékeztetett, Trump az elmúlt időszakban tovább fokozta nyomását annak érdekében, hogy a NATO-tag Dánia fennhatósága alól kikerülve amerikai ellenőrzés alá vonja Grönlandot. Az elnök megtorló vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek útjába állnak, miközben az Európai Unió a lehetséges válaszlépések mérlegelésébe kezdett.

A Reuters által látott, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnöknek küldött írásos üzenetében Trump így fogalmazott:

„tekintettel arra, hogy az Ön országa úgy döntött, nem adja nekem a Nobel-békedíjat azért, hogy nyolc háborút és még többet állítottam meg, többé nem érzem kötelességemnek, hogy kizárólag a békében gondolkodjak – még ha az továbbra is meghatározó marad –, hanem immár arra is gondolhatok, mi szolgálja az Amerikai Egyesült Államok érdekét.”

Az amerikai elnök tehát gyakorlatilag elismerte, hogy a nem nekiadott Nobel-díj miatt vette elő Grönland kérdését, még ha azóta az azt egyébként megkapó venezuelai ellenzéki vezető át is adta neki a díját.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Putyin is beülhet Orbán Viktor mellé a béketanácsba

Az orosz elnököt is meghívta állítólag Donald Trump.

Megdöbbentő adat: bezuhant Japán húzóágazata

Megdöbbentő adat: bezuhant Japán húzóágazata

Többéves mélyponton Japán gépipari megrendelései.

Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

Trump elnök durván bepöccent: a háború pártjára állna?

Az Amerikai Egyesült Államok regnáló elnöke szerint a norvégok nem jól döntöttek, a dánok meg eszköztelenek.

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Nincs megingás! Elszántak Grönland ügyében az uniós vezetők

Trump miatt fogott össze Európa: Megvédik Grönland szuverenitását

Elhiszi? Puttyin oroszországa ezer milliárdokkal hízlalta a vagyont

Elhiszi? Putyin Oroszországa ezer milliárdokkal hizlalta a vagyont

Meg sem mozdultak mégis ezer meg ezer milliárddal növelték az ország vagyonát, ezzel a manőverrel.

Trump most tényleg kihúzta a gyufát Európánál: nem engednek a zsarolásnak?

Sorra jelennek meg az elítélő nyilatkozatok az európai politikusoktól – senki sem akar engedni Trump zsarolásának. Vasárnapra válságtanácskozást hívott össze a soros uniós elnökség.

Szlovén katonák is részt vesznek a grönlandi gyakorlaton

Szlovén katonák is részt vesznek a grönlandi gyakorlaton

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására – közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

Nagy neveket gyűjtött maga köré Trump a gázai béketestületbe

Többek között Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner, az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és a korábbi brit miniszterelnök, Tony Blair is tagja lett a gázai béketestületnek, amit az amerikai elnök vezet.

A diplomácia oldhatja meg Grönland ügyét

A diplomácia oldhatja meg Grönland ügyét

Megerősítette Dánia lehetséges legjobb, Aaa szintű besorolásait a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti, és nem számol Dánia nemzetbiztonsági kockázatainak jelentős növekedésével.

Metőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

Mentőövet dob Németország az orosz támadások miatt fagyoskodó ukránoknak

Elkülönít 60 millió euró kiegészítő forrást Németország, hogy segítsen Ukrajnának megbirkózni az energiaellátási nehézségekkel, amelyeket a legutóbbi orosz támadások okoztak – jelentette be pénteken Johann Wadephul német külügyminiszter berlini sajtótájékoztatóján, miután találkozott osztrák hivatali partnerével, Beate Meinl-Reisingerrel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168