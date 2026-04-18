2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump megüzente: véget vet a tűzszünetnek, ha nem állapodnak meg Iránnal

mfor.hu

Az elnök türelmetlen.

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó repülőúton azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.

„Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell” – jelentette ki. Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”, hozzátéve: „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.

„Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog” – fogalmazott. Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.

„Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is” – jelentette ki Donald Trump.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Macron

Védelmi erőket küldenének Macronék a Perzsa-öbölbe

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője, nem sokkal azután, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.

Trump szerint Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ukrán

Újabb offenzívát indíthat Oroszország Ukrajnában

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

Irán

Harcias üzenet jött Iránból: az elsütőbillentyűn tartják az ujjukat

 „Pusztító csapást” helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben az iráni Forradalmi Gárda az iráni hadsereg napja alkalmából pénteken, amennyiben azok katonai erővel lépnek fel.

Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Bejrút egyes részein ünneplő lövések hangja hallatszott.

Aamerikai pénzből épül újjá az ukrán gázszektor

300 millió dolláros csomag.

Szijjártó Péter a választási vereség után kihagyja az EU-csúcsot

Orbán Viktor sem megy Ciprusra. 

Elárulta a lengyel külügyminiszter, mint mondott neki Orbán Anita az Ukrajnával kapcsolatos ügyekről

Hitel, szankciók, EU-csatlakozás – mi lesz, és mi nem?

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a közel-keleti béke ügyében?

Sokan erről pusmognak.

Von der Leyen véget vetne a vétójognak, de ezt is meg lehet vétózni

Az Európai Bizottság elnöke kiállt amellett, hogy fontos külpolitikai kérdésekben elegendő legyen a tagállamok minősített többsége egy-egy döntéshez. Ahhoz viszont minden tagállamnak hozzá kellene járulnia, hogy így alakítsák át az Európai Tanács döntéshozatali folyamatát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG