Trump most tényleg kihúzta a gyufát Európánál: nem engednek a zsarolásnak?

Donald Trump a Truth Socialon jelentette be, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki Dániára, Norvégiára, Svédországra, Franciaországra, Németországra, az Egyesült Királyságra, Hollandiára és Finnországra „az Amerikai Egyesült Államokba szállított minden árura”. A vámtarifa mértéke június 1-jével 25 százalékra emelkedne. Az európai politikusok elítélő nyilatkozatai sorra jelennek meg.

Hollandia külügyminisztere vasárnap kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök fenyegetése, miszerint új vámokat vet ki az európai szövetségesekre, amíg azok bele nem egyeznek Grönland eladásába az Egyesült Államoknak, nem más mint „zsarolás”. „Amit csinál, az zsarolás... és teljesen szükségtelen. Nem tesz jót a szövetségnek [a NATO-nak], és nem tesz jót Grönlandnak sem” – mondta David van Weel egy holland televíziós interjúban.

Emmanuel Macron is visszavágott Donald Trumpnak a vámfenyegetések után. Arra figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy „semmi sem fogja rávenni” az európai nemzeteket, hogy megváltoztassák álláspontjukat Grönlanddal kapcsolatban.

Macron üzenetével egybevág a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson véleménye is: azt mondta, az EU nem hagyja magát „megzsarolni” Trump által. valamint a norvég miniszterelnök, Jonas Gahr Støre, aki szerint „a fenyegetéseknek nincs helye a szövetségesek között”.

Nem adná Grönladot Európa

Fotó: DepositPhotos.com

Az Egyesült Királyság Grönlanddal kapcsolatos álláspontja „nem alku tárgya” – jelentette ki Lisa Nandy brit kulturális miniszter, miután Donald Trump közzétette bejelentését az új vámtarifákról. Keir Starmer miniszterelnök pedig kijelentette: „Úgy véljük, hogy ez a vámokkal kapcsolatos döntés teljesen helytelen.” Starmer „a lehető leghamarabb” beszélni fog Trumppal, de nem tudni, hogy erre a jövő heti davosi konferencia előtt sor kerülhet-e.

„Úgy gondolom, hogy új szankciók bevezetése ma hiba lenne” – nyilatkozta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hozzátéve: „Néhány órával ezelőtt beszéltem Donald Trumppal, és elmondtam neki, mit gondolok.”

„Írország már korábban is világossá tette, hogy Grönland jövőjét Dániának és a grönlandi népnek kell eldöntenie, a jól megalapozott demokratikus elveknek és a nemzetközi jognak megfelelően. Ez az álláspont nem fog változni. Az államok szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartása nem képezi tárgyalási alapot. Ez az ENSZ Alapokmányának és a nemzetközi jognak egyik alapelve. Ez biztosítja minden ország – nagy vagy kicsi, katonailag szövetséges vagy semleges – biztonságát és védelmét” – mondta Helen McEntee ír külügyminiszter.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök egy vasárnap megjelent interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok grönlandi inváziója „Putyint a világ legboldogabb emberévé tenné”. Szerinte ugyanis az Egyesült Államok bármilyen katonai akciója Dánia hatalmas sarkvidéki szigete ellen legitimálná Oroszország ukrajnai invázióját és rengeteget ártana a NATO-nak.

Közös nyilatkozatukban az EU vezetői kijelentették, hogy „a vámok aláásnák a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes lefelé irányuló spirálba sodornák a feleket”. Az Európai Unió 27 tagállamának nagykövetei vasárnap rendkívüli ülésre gyűlnek össze a soros elnökséget betöltő Ciprus kezdeményezésére.

A német mérnököknél is betelt a pohár

A német mérnökök szövetsége (VDMA) felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az EU „kényszerítő intézkedések elleni eszközének” alkalmazását Donald Trump amerikai elnök azon terve ellen, hogy további vámokat vessen ki az európai országokra a grönlandi vitában. Ez az eszköz lehetővé teszi az EU-nak, hogy megtorlást alkalmazzon azok ellen a harmadik országok ellen, amelyek gazdasági nyomást gyakorolnak az EU-tagállamokra politikájuk megváltoztatása érdekében.

„Ha az EU most enged, az csak arra ösztönzi az amerikai elnököt, hogy újabb nevetséges követeléseket támaszszon és további vámokkal fenyegetőzzön” – nyilatkozta vasárnap Bertram Kawlath, a VDMA elnöke.

