Trump „nagyon dühös” Ukrajna orosz olajvezeték elleni támadása miatt

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azt mondta, „nagyon dühös” lett, miután Ukrajna megrongált egy orosz olajvezetéket, amely barátját, Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét látja el – írja a Politico.
Trump Orbán Viktor egy üzenetére válaszolt, amelyben egy augusztus 13-án éjszaka történt ukrán dróntámadás miatt panaszkodott, amely eltalálta a Barátság olajvezetéket, amely ukrán területen keresztül látja el orosz olajjal Magyarországot, Szlovákiát és más közép-európai országokat.
„Viktor – nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg Szlovákiának” – írta Trump Orbánnak az Orbán Balázs által Facebookon közzétett levélben. „Ön nagyszerű barátom” – tette hozzá az Egyesült Államok elnöke.
Levelében Orbán azt írta, hogy „közvetlenül Trump elnök és [Vlagyimir] Putyin [orosz elnök] alaszkai történelmi találkozója előtt” Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre a Barátság olajvezetéken orosz területen. A csővezetéket, amelyet augusztus 19-én helyreállítottak, két nappal később ismét találat érte.
„Magyar” csapása
Figyelemre méltó, hogy mindkét csapást az Ukrán Pilótanélküli Rendszerek Erői hajtották végre, Robert Brovdi parancsnok vezetésével, akit magyar származására utaló „Magyar” hívójeléről is ismernek.
Brovdi a Telegramon jelentette be második csapását a következő csatakiáltással: „Ruszkik haza!”