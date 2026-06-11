Trump nagyon kemény csapást ígért csütörtök estére

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington a „nem túl távoli jövőben teljes ellenőrzést ” gyakorol Irán olaj- és gázipara felett, beleértve a kulcsfontosságú Hárg szigetet is".

A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére második napja folytatta a támadásokat.

A legutóbbi amerikai támadások Iránban csütörtök reggelig tartottak, intenzívebbnek és kiterjedtebbnek tűntek, mint az előző nap. Irán alig adott ki információt a károk mértékéről, és közölte, hogy – az előző naphoz hasonlóan – visszalőtt Kuvait, Bahrein és Jordánia felé.

Az amerikai hadsereg folytatta az iráni kikötők blokádját, és csütörtökön közölte, hogy rakétákat lőtt ki egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.

(MTI)