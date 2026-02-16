Trump nekimegy egy újabb iparágnak – hangulatjavulást remél

Peter Navarro, Trump elnök kereskedelmi tanácsadójának elmondása szerint a Fehér Ház a közműköltségek internalizálására kényszerítheti az adatközpontokat. Navarro szerint az adatközpontok jelentős terhet rónak az USA villamosenergia-hálózatára, ami növeli a villamosenergia és a vezetékes víz árát. Előbbi 6,9 százalékkal emelkedett a tavalyi év során és megélhetési nehézségekkel kapcsolatos viták egyik sarkalatos pontjává vált – írja hírlevelében az Equilor.

Kapcsolódó cikk Valami nagyon megtetszett a Budapesten landoló Rubiónak, képen is látszik Épp csak megérkezett, méris villantott.

A téma azért is kiemelten fontos, mert a felmérések szerint a Trump kormány csökkenő támogatottsága elsősorban a gazdasággal és megélhetési kérdésekkel kapcsolatos problémák miatt alacsony – kilenc hónappal a félidős választások előtt.