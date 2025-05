Trump nekimegy Európának, 50 százalékos vámot vethet ki

„Kiváló, részletes, kölcsönösen előnyös javaslatot küldtünk” – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője, kiállva az EU tárgyalási pozíciója mellett. Az Európai Bizottság nem kommentálta Trump legújabb fenyegetését. Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa azt reméli, hogy június elején Párizsban személyesen is találkozhat Greerrel.

A tárgyalási szándék ellenére a Financial Times pénteken arról írt, hogy Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő várhatóan elutasítja az EU javaslatait, és egyoldalú engedményeket követel ahelyett, hogy kölcsönös vámcsökkentésben egyeznének meg.

A bejelentés előzménye, hogy az Európai Bizottság a héten új ajánlatot küldött Washingtonnak. A dokumentum célja a stratégiai ágazatokban – például energiaiparban, acélban, alumíniumban, autóiparban és félvezetőkben – való együttműködés erősítése, valamint közös fejlesztések indítása az 5G és 6G hálózatok terén. Emellett vállalták nem érzékeny mezőgazdasági termékek amerikai importjának növelését is.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közösségi médiás bejegyzésben jelentette be, hogy 2025. június 1-jétől 50 százalékos vámot javasol kivetni az Európai Unióval szemben. „Az Európai Uniót eredetileg azért hozták létre, hogy kereskedelmi szempontból kihasználja az Egyesült Államokat, és nagyon nehéz velük tárgyalni. A megbeszéléseink nem haladnak sehová!” – idézte a Politico az amerikai elnököt.

