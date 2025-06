Trump nem akarja megdönteni az iráni kormányt?

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, Trump korábban rendkívül élesen figyelmeztette Izraelt arra, hogy álljon le a bombázással, és mindkét felet felszólította a tűzszünet betartására.

Az Air Force One fedélzetén, a NATO-csúcsra tartva újságíróknak nyilatkozva Trump kijelentette, hogy Irán nem fog nukleáris fegyvert birtokolni, és hozzátette: Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta őt, és felajánlotta segítségét Irán ügyében – számolt be a Reuters.

