Trump nem akármilyen látogatásra készül

Donald Trump a közeljövőben Venezuelába látogathat – erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt pénteken.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal, az országot államfőként irányító Dulcy Rodriguez pedig jól végzi a dolgát. Megjegyezte, hogy az együttműködés a caracasi kormánnyal egyben annak elismerését is jelenti Washington részéről.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy nagy olajcégek kezdenek tevékenykedni Venezuelában, az általuk kitermelt kőolajból befolyó összeg nagy része pedig Venezuelába jut és a venezuelai polgárokhoz kerül. Várható venezuelai útjának időpontjáról Donald Trump elmondta, hogy az egyelőre nincs kitűzve.

Zöld jelzést kaptak az amerikai cégek

Venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt az Egyesült Államok kormánya több nagy nemzetközi olajvállalatnak pénteken.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiaipari vállalatoknak, hogy üzleti megállapodást kössenek a venezuelai állami olajvállalattal, a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.)

Az amerikai jóváhagyás kiterjed arra, hogy a külföldi nagyvállalatok beruházási szerződéseket kössenek a venezuelai céggel, ami vonatkozhat földgáz és kőolaj kitermelésére, valamint korszerűsítésre és új lelőhelyek feltárására. Az engedély birtokában az öt cég szélesítheti már meglévő tevékenységét, illetve új közös vállalatokat hozhat létre Venezuelában.

Az amerikai kormányzati engedély értelmében bármely üzleti megállapodás az Egyesült Államok törvényeivel összhangban köthető meg.

A lépéssel kapcsolatban a Fehér Ház annyit közölt, hogy a Trump adminisztráció „rekordsebességgel” adta ki az engedélyeket, miután energiacégek részéről hatalmas az érdeklődés a venezuelai energiainfrastruktúrába történő befektetések iránt.