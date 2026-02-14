2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Trump nem akármilyen látogatásra készül

mfor.hu

Ezt ő maga árulta el.

Donald Trump a közeljövőben Venezuelába látogathat – erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt pénteken.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal, az országot államfőként irányító Dulcy Rodriguez pedig jól végzi a dolgát. Megjegyezte, hogy az együttműködés a caracasi kormánnyal egyben annak elismerését is jelenti Washington részéről.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy nagy olajcégek kezdenek tevékenykedni Venezuelában, az általuk kitermelt kőolajból befolyó összeg nagy része pedig Venezuelába jut és a venezuelai polgárokhoz kerül. Várható venezuelai útjának időpontjáról Donald Trump elmondta, hogy az egyelőre nincs kitűzve.

Zöld jelzést kaptak az amerikai cégek

Venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt az Egyesült Államok kormánya több nagy nemzetközi olajvállalatnak pénteken.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiaipari vállalatoknak, hogy üzleti megállapodást kössenek a venezuelai állami olajvállalattal, a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.)

Az amerikai jóváhagyás kiterjed arra, hogy a külföldi nagyvállalatok beruházási szerződéseket kössenek a venezuelai céggel, ami vonatkozhat földgáz és kőolaj kitermelésére, valamint korszerűsítésre és új lelőhelyek feltárására. Az engedély birtokában az öt cég szélesítheti már meglévő tevékenységét, illetve új közös vállalatokat hozhat létre Venezuelában.

Az amerikai kormányzati engedély értelmében bármely üzleti megállapodás az Egyesült Államok törvényeivel összhangban köthető meg.

A lépéssel kapcsolatban a Fehér Ház annyit közölt, hogy a Trump adminisztráció „rekordsebességgel” adta ki az engedélyeket, miután energiacégek részéről hatalmas az érdeklődés a venezuelai energiainfrastruktúrába történő befektetések iránt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump üzenetet küldött Zelenszkijnek

Trump üzenetet küldött Zelenszkijnek

A háború lezárásáról beszélt.

Friedrich Merz

A német kancellár az Egyesült Államokat és Orbán Viktort is bírálta

Friedrich Merz a müncheni biztonsági konferencián kijelentette, hogy a korábbi világrend „már nem létezik”, és figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy nem lesz elég erős ahhoz, hogy „egyedül boldoguljon” a nagyhatalmi politika új korszakában.

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Marco Rubio új geopolitikai korszakra figyelmezteti Európát

Az amerikai külügyminiszter „meghatározó pillanatról” és „új korszakról” beszélt Európába indulva, hogy jelentős beszédet mondjon a pénteken kezdődő Müncheni Biztonsági Konferencián.

Észak-koreai egységek a győzelem napján

Újra megjelentek az észak-koreai katonák az ukrán határon

Jelentések szerint 2026 elején közel 11 ezer észak-koreai katona állomásozott Oroszország kurszki területén.

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Állítólag az ukrán cég már tudna olajat szállítani a Barátság vezetéken

Azonban az Ukrtransznafta cég vezetősége nem ad engedélyt a szállítások újraindítására – jelentette az orosz hírügynökség.

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Rossz hírt közölt Szijjártó Péter

Megint berendelték a magyar nagykövetet Kijevben. 

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

Egyszerűsítene az uniós bürokrácián az Európai Tanács

A tagállamok vezetőiből álló Európai Tanács soron kívüli ülésen állapodott meg arról, hogy folytatják az uniós adminisztráció egyszerűsítését. Antonio Costa, a Tanács elnöke szerint tavaly a védekezésre összpontosítottak, idén a versenyképesség lesz a középpontban.

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Orbán Viktor odapörkölt Zelenszkijnek – rossz néven vette az ukrán elnök célozgatását?

Visszaszólt Zelenszkij posztjára.

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Megkezdődött az Európai Tanács rendkívüli ülése

Cél az európai versenyképesség erősítése.

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

Szétlövik az oroszok Kijevet és Odesszát is?

244 támadóeszközt vetettek be infrastrukturális létesítmények ellen.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168