Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország

„Mexikó le fogja állítani az olajszállítást” – fogalmazott az amerikai elnök. A mexikói hatóságok egyelőre nem reagáltak a hírügynökségi érdeklődésekre. Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya vasárnap jelentette be, hogy humanitárius okokból olajat fognak szállítani Kubának, de „konfrontáció keresése nélkül”. Jelezte egyúttal, hogy a támogatás „más” termékekből is állhat.

Mexikó Kuba legnagyobb olajszállítója. A szigetország rendszeresen energiahiánnyal küzd: gyakoriak az áramszünetek, áramkimaradások, üzemanyaghiány nehezíti a mindennapokat. Kuba az áramtermeléshez, a benzinellátáshoz és a repülőgép-üzemanyaghoz nagymértékben importált finomított termékekre szorul. A kubai kormány megerősítette, hogy folynak egyeztetések Washington és Havanna között, ám ezek még nem minősülnek hivatalos párbeszédnek. Carlos Fernández de Cossío kubai külügyminiszter-helyettes az AFP-nek adott interjúban úgy fogalmazott: „ma még nem beszélhetünk párbeszédről az Egyesült Államokkal, de igaz, hogy voltak kapcsolatok a két kormány között.” Trump vasárnap szintén azt mondta, hogy kormánya „a legmagasabb kubai vezetőkkel” tárgyal egy megállapodásról.

Trump az elmúlt hetekben több fronton is fokozta a kubai energiaszektorra gyakorolt nyomást. Miután az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, Washington megakadályozta a venezuelai olajszállításokat Kuba felé, a szigetország pedig az elmúlt 25 évben jelentős mértékben venezuelai kőolajra támaszkodott. Az amerikai elnök ezt követően rendeletben további vámokkal fenyegette meg mindazokat az országokat, amelyek olajat szállítanak Kubának. A kubai kormány ezt „brutális agressziós cselekedetnek” nevezte.

(MTI)