Trump: nem leszek boldog, ha nem lesz meg most a tűzszünet

“Szeretnék egy tűzszünetet látni. (…) Nem tudom, hogy ez ma meglesz-e, de nem leszek boldog, ha nem lesz meg“, mondta a The Guardian szerint arra kérdésre, hogy mi lesz a siker mércéje a mai találkozóján Vlagyimir Putyinnal.

Hozzátette: azért tárgyal az orosz elnökkel, hogy megállítsa a gyilkolást.

Beszét arról is, hogy Európa „nem fogja megmondani” neki, hogy mit tegyen, de „be lesz vonva a folyamatba”, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

A Kreml közlése szerint Trump elnök személyesen fogja majd üdvözölni az érkező orosz elnököt, amint Putyin kiszáll a repülőgépből Alaszkában. Putyin egyébként több megállót is közbeiktatott útja során.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij az X-en péntek délután azt írta: „A lényeg, hogy ennek a találkozónak valódi utat kell nyitnia egy igazságos béke és az érdemi vita felé trilaterális formátumban, Ukrajna, az Egyesült Államok és az orosz fél részvételével. Itt az idő befejezni a háborút, az ehhez szükséges lépéseket Oroszországnak kell megtennie. Számítunk Amerikára. Mint mindig, készek vagyunk a lehető leghatékonyabban dolgozni”.

Az amerikai és az orosz elnök európai idő szerint péntek késő este kezdi meg várhatóan hosszú órákon át tartó tárgyalását Alaszkában. Trump és Putyin is úton van már a helyszínre.