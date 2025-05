Trump nyomul, ez történhet Bod Péter Ákos szerint

A legfrissebb amerikai inflációs adat és a kínai vámcsökkentésről szóló bejelentés rövid távú optimizmust váltott ki a pénzpiacokon, a tőzsdei árfolyamok emelkedni kezdtek. Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke azonban óvatosságra int: „Talán kissé korai a lelkesedés – tehetnénk hozzá –, mert Trumpnál láttunk hirtelen fordulatokat, de reménykedjünk” – fogalmazott a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron megjelent elemzésében.

Geopolitikai sakkjátszmák és ingadozó tőkepiacok – Hogyan pozícionáljuk befektetéseinket?

A témában a Klasszis Média május 27-én 17 órától geopolitikai szakértők, gazdasági elemzők, befektetési szakemberek részvételével tart rendezvényt. Vegyen részt Ön is! Klasszis Befektetői Klub - részletek és jelentkezés >>

Az MNB korábbi elnöke szerint a vámügyi megállapodások mögött továbbra is sok a bizonytalanság. Az amerikai-brit egyezmény „inkább látszik megállapodásnak a megállapodásról”, a kínai megállapodás pedig még nem végleges. A 30 százalékra csökkentett vám ugyan kedvezménynek tűnik, de Bod szerint ez félrevezető: „És ami nagy kedvezménynek tűnik, az nem más, mint a korábban bejelentett brutális vámtételnek ’csupán’ 30 százalékra való csökkentése. Csakhogy az valójában még mindig rendkívül magas vám.”

Mi lesz, ha elpattan a húr?

Fotó: Depositphotos

A pénzpiacokat inkább a kamatlábak alakulása érdekli, a központi bankok viszont a fogyasztói árak mozgását figyelik, ehhez igazítva politikájukat.

Az amerikai inflációs adat áprilisban kedvezőbben alakult a vártnál, a fogyasztói árindex csak 0,2 százalékkal nőtt, éves szinten pedig 2,3 százalékon áll – ez a legalacsonyabb érték 2021 februárja óta. A maginfláció azonban még mindig 2,8 százalékos, ami meghaladja a Fed által célként követett szintet.

Kapcsolódó cikk Bod Péter Ákos: Mire jó a kereskedelem megregulázása, ha az infláción nem segít? Miért avatkoznak az árképzésbe, ha hatástalan?

Bod Péter Ákos szerint az inflációs nyomás fennmaradása és a politikai befolyásolási kísérletek együtt nehéz helyzetet teremtenek a jegybank számára. Trump már korábban is nyíltan kritizálta a Federal Reserve (Fed) elnökét, és most is kemény szavakkal illeti:

„Trump sokkal inkább személyében támadja, amikor a »mindig lassú«, »lúzer«, »alkalmatlan« kitételekkel tarkítja a Fedre irányuló média-üzeneteit.”

A piacok bizalma megrendülhet, ha úgy tűnik, a Fed enged a politikai nyomásnak. Eközben a dollár gyengülése már önmagában is inflációs hatással jár, a magyar monetáris politika pedig hasonló dilemmákkal néz szembe. A forint gyengesége miatt csak magas kamattal lehetne védekezni, ami viszont tovább rontja a konjunktúrát. A kivárás tűnik a legbiztonságosabb megoldásnak – de ez is politikai feszültségekhez vezethet Bod Péter Ákos szerint.