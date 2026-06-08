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Trump próbálta lefogni Netanjahu kezét, de hiába: Irán és Izrael újra lövi egymást

mfor.hu

Visszalőtt Izrael.

Az izraeli légierő hétfőre virradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a légicsapások katonai célpontokat értek Iránban.

Iráni állami médiumok robbanásokról számoltak be Teherán és más nagyvárosok térségéből.

Az izraeli támadás előzménye az volt, hogy Irán vasárnap késő este több rakétasorozatot lőtt ki izraeli célpontokra. Az izraeli hadsereg szerint az első hullám rakétáit elfogta a légvédelem.

Teherán a rakétacsapásokat azzal indokolta, hogy Izrael megsértette a Libanonra vonatkozó tűzszünetet. Vasárnap az izraeli hadsereg ismét csapásokat hajtott végre Bejrút déli elővárosaiban, amelyeket a Hezbollah egyik fontos bázisának tekintenek. Az izraeli kormány szerint a támadások a Hezbollah korábbi rakétatüzeire adott válaszlépések voltak. Irán korábban figyelmeztette Izraelt, hogy a bejrúti térség elleni újabb akciókat a regionális konfliktus eszkalációjaként fogja értékelni.

Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy rakétái egyebek mellett az észak-izraeli Ramat David légibázist vették célba. A szervezet figyelmeztetett: további izraeli támadások esetén a válaszcsapások szélesebb körűek lesznek, és amerikai célpontokra is kiterjedhetnek a térségben.

A helyzet miatt Irán lezárta nyugati légterét, míg Irak és Szíria ideiglenesen teljes légterét zárta le. Jordánia közölte, hogy több iráni rakéta megsértette légterét, és hangsúlyozta: nem engedi, hogy területe hadszíntérré váljon.

A konfliktus újabb kiéleződése érzékeny időszakban következett be. Donald Trump amerikai elnök a sajtójelentések szerint telefonon arra kérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy tartózkodjon a megtorló akcióktól, mert Washington közel érzi magát egy Iránnal kötendő keretmegállapodáshoz. Trump úgy nyilatkozott, hogy a rakétatámadásoknak nem szabad veszélyeztetniük a tárgyalásokat, és reményét fejezte ki, hogy a felek visszatérnek a tárgyalóasztalhoz.

(via MTI)

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