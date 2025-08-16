2p
Trump-Putyin találkozó: fontos részletre figyelmeztetett Bendarzsevszkij Anton

A tervezettnél lényegesen rövidebb lett az alaszkai csúcs. 

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője Facebook-oldalán értékelte a csúcstalálkozó eredményét. Szerinte már Putyin beszéde elején tudható volt, hogy nincs konkrét eredmény, amikor az elnök arról kezdett beszélni (immár sokadszorra), hogy „meg kell oldani a krízis elsődleges okait”. Szerinte ugyanakkor érdemes a sorok közt olvasni. Mint írta:

Putyin mégis csak elment amerikai területre, hogy Trumppal találkozzon, majd beszéde körülbelül kétharmadában Trumpnak hízelgett. Beszéde alatt pedig papírról olvasott, vajon előre megírták neki, még a találkozó előtt, vagy abban a pár perces szünetben készült ez? Végül Trump volt az, aki bár pozitív hangnemben beszélt (és „produktívnak” nevezte a találkozót), de kimondta, hogy „nem tudtak teljes egyetértésre jutni”, és „alku egyelőre nincs”.

Lemondott egyeztetések és ebéd

A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a zárt találkozó végül közel három órán át tartott, pedig Putyin szóvivője, Dmitrij Peszkov beharangozta, hogy ez 6-7 óra is lehet, mert az elnöki egyeztetés után alacsonyabb szinten a delegációk is külön tárgyalnak; végül ez elmaradt. Hozzátette, a korábban beharangozott, delegációk részvételével tartandó közös ebédet is lemondták, Trump hazament Washingtonba. A sajtótájékoztató néhány perc alatt lement.

Posztjában kiemelte:  

ebből azért lehet még egy ígéretes folytatás, vagy Kreml húzza tovább az időt, és újabb (eredménytelen) találkozókra hívja majd az amerikaiakat. Putyin egy mondat erejéig említett valamiféle „megegyezéseket”, ami azt sejteti, hogy a háttérben még lehet valami terítéken, de ezt nem tudhatjuk biztosan.

Se teljes tűzszünet, sem a sajtóban korábban bedobott részleges tűzszünet (levegőben) nem lett. Arról sem ejtettek egy szót sem (pedig a találkozó előtt napirenden volt), hogy ezután jöhetne majd a Zelenszkij-Trump-Putyin találkozó.

A szakértő végül emlékeztetett, hogy a Nobel-békedíjról álmodó Trump számára egy fontos határidő is ketyeg: kevesebb, mint két hónapja maradt, hogy rákényszerítse Putyint a békére, mielőtt október 10-én kihirdetik a Nobel-békedíj győztesét.

Bendarzsevszkij Anton teljes posztját itt tudja megnézni:

