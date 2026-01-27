2p

Külpolitika Dél-Korea Egyesült Államok Vámháború

Trump rátalált furkósbotjára, csúnyán neki megy egy újabb országnak

mfor.hu

Donalt Trump amerikai elnök friss bejelentése szerint nem kegyelmez, és lesújt pénzügyi bombájával a távoli országra.

Donald Trump amerikai elnöke bejelentette, hogy 15 százalékról 25 százalékra emeli a dél-koreai árukra kivetett vámokat, nemtetszését jelezve azzal kapcsolatban, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást. Hétfőn a Truth Socialon közzétett bejegyzésében Donald Trump közölte, hogy „mivel a koreai parlament nem ratifikálta történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodásunkat, ezennel 15 százalékról 25 százalékra emelkedik a vámtarifa, ami autókra, fűrészárura, gyógyszerekre és minden más, a kölcsönös vám hatálya alá tartozó árukra vonatkozik. Dél-Korea törvényhozása nem tartja be az Egyesült Államokkal kötött megállapodását” -írta Donald Trump, majd feltette a kérdést, hogy „Miért nem hagyta jóvá a koreai törvényhozás?”


A dél-koreai elnöki hivatal azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem értesítette hivatalosan Szöult Trump vámemelési döntéséről. Eddig az amerikai kormánytól nem érkezett hivatalos értesítés vagy magyarázat – közölte a dél-koreai elnöki hivatal. A Fehér Ház hétfő estig nem adott ki végrehajtási rendeletet, ami jogilag hatályba emelné a magasabb vámokat. Kim Dzsonggvan ipari miniszter, aki jelenleg Kanadában tartózkodik, hamarosan az Egyesült Államokba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel. Az Egyesült Államok és Dél-Korea júliusban keretmegállapodást kötött, amelynek értelmében Donald Trump beleegyezett, hogy 25 százalékról 15 százalékra csökkenti a dél-koreai termékekre kivetett kölcsönös vámtarifát. A dél-koreai törvényhozás azonban még mindig nem ratifikálta a megállapodást. (MTI)

