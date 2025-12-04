1p

Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok Orosz-ukrán konfliktus

Trump sem tudja, merre tovább Putyinnal

mfor.hu

Nincs egyértelmű út a béke felé.

Megszólalt szerdán Donald Trump amerika elnök az orosz-ukrán háború lezárásának esélyeiről. Ugyan különmegbízottja, Steve Witkoff és veje Jared Kushner keddi, moszkvai, Putyin elnökkel zajlott megbeszélését „elfogadhatóan jónak” nevezte, hozzátette, hogy nincs egyértelmű, a békéhez vezető út – írja a Reuters.

„Nem tudom megmondani, mi jön ki abból a találkozóból, mert a tánchoz ketten kellenek”

- fogalmazott rejtélyesen Trump, majd hozzátette, hogy Ukrajnával „sikerült valamit elég jól kidolgozni”.

Az elnök arról beszélt, hogy Witkoff és Kushner beszámolója szerint ők úgy látták, Putyin „szeretne megegyezni”. De hogy mi fog történni most, az nem világos.

A Kremlből érkező megszólalások arra utalnak, hogy Oroszország nem hajlandó az eredetileg 28 pontos, de Ukrajna bevonásával 19 pontosra redukált, immár nem teljesen az orosz igényeknek megfelelő béketerv alapján megállapodni.

