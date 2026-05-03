Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton, átnézi az új, 14 pontos iráni béketervet, de hozzátette, „nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lenne.”

Az elnöki különgépen, az Air Force One-on Trump azt mondta újságíróknak, hogy épp tájékoztatták a megállapodás lehetőségéről, és hogy átadják neki a pontos megfogalmazását is – számol be róla a CNN.

Még szombaton közölte az iráni Forradalmi Gárdához közeli Tasznim hírügynökség, hogy egy 14 pontos tervet tesznek le az asztalra. A Tasznim szerint az Egyesült Államok egy kéthónapos tűzszünet tervét adta át, de Irán szerint „30 napon belül meg lehet oldani az ügyeket”, és a tárgyalásoknak inkább a háború befejezésére kéne összpontosítaniuk, mint a tűzszünet meghosszabbítására.

Trump pénteken még azt nyilatkozta, hogy jobb is lenne nem megegyezni, de szombaton már letagadta ezt. Inkább azt mondta, hogyha most azonnal távozik az USA, akkor is 20 évbe telne Iránnak újraépítenie az országot. „De most még nem távozunk” – tette hozzá. Az amerikai hadügyminiszter szerint eddig nagyon sikeres a méregdrága amerikai beavatkozás. Erről itt olvashatnak:

Az amerikai elnök azt is mondta Floridában, hogy Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”, és bár tanulmányozza a béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az „rosszul viselkedik.”

Trump szerint „Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”. A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.

Teherán a héten – Pakisztán közvetítésével – egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki. Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

„Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének” – szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében. Trump egy floridai gyűlésen „rendkívül jövedelmező üzletnek” nevezte az iráni hajók lefoglalását.

„Elfoglaltuk a hajót, elvettük a rakományát, elvettük az olajat (...) Kicsit olyanok vagyunk, mint valami kalózok” – tette hozzá az elnök. Ugyanekkor a TankerTrackers nevű, hajózási útvonalak nyomkövetésével foglalkozó internetes szolgáltatás azt közölte, hogy egy iráni, 220 millió dollár értékű olajat szállító hajónak sikerült megkerülnie az amerikai blokádot a térségben. A több mint 1,9 millió hordó olajat szállító jármű az X-en közzétett tájékoztatás szerint eljutott az indonéziai vizek közelébe.

Eközben az is kiderült külügyi közleményekből, hogy az Egyesült Államok több milliárd dollár értékben ad el fegyvereket a közel-keleti országoknak, így Izraelnek, Katarnak, az Egyesült Arab Emírségeknek és Kuvaitnak. Katarnak és Kuvaitnak légvédelmi rendszereket, az Emírségeknek és Izraelnek lézervezérelt rakétákat küld az USA, összesen mintegy 8 milliárd dollár értékben.

A fegyvereladásokkal megkerülték a törvényhozást, ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszter vészhelyzettel indokolta, miért kell azonnal szállítani a térségbeli szövetségeseknek.

Trump: megszűnt a fegyveres harc Iránnal

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot” pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Nem kérnek engedélyt.

Nem kérnek engedélyt.

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Feloldja a zárolást Washington: Ukrajna hozzáférhet a korábban megszavazott amerikai támogatáshoz

Az Egyesült Államok ismét megnyitja a pénzcsapot Ukrajna előtt: a Donald Trump vezette adminisztráció hozzáférhetővé teszi a korábban megszavazott, mintegy 400 millió dolláros támogatási keretet, amelynek felhasználása a kijevi beszerzési döntésektől függ.

Érdekesen látja az iráni háborút az amerikai hadügyminiszter

Az amerikai haderő készen áll felújítani az Irán elleni katonai csapásokat – jelentette ki Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

Magyar Péter jó híreket kapott az uniós forrásokról

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.  

