Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Trump személyesen intézte el, hogy befogadják a Magyarországról elszökött lengyel politikust

Külügyminiszterére sem hallgatott. 

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán-kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon.

A HVG a lengyel Gazeta Wyborcza cikkére hivatkozva arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen járt közbe a volt miniszter érdekében, hogy vízumot kapjon, bár Marco Rubio külügyminiszter és a varsói amerikai nagykövet, Tom Rose ellenezte a döntést.

Mint írták, Rose nemrégiben arról tájékoztatta a lengyel kollégáját, Radosław Sikorskit, hogy az USA nem fogadja be a bukott politikust, aki az új magyar kormány alakításának napján a hétvégén a feleségével, Patrycja Koteckával utazott Magyarországról az Egyesült Államokba.

A cikk emlékeztetett, hazájában 11 rendbeli bűncselekménnyel vádolt politikus az Orbán-kormány idején kapott menedékjogot Magyarországon. A lengyel politikust Magyar Péter már előre figyelmeztette, hogy ki fogják adni hazájának. A Gazeta Wyborcza azt írja, hogy Ziobro pártja, a Jog és Igazságosság képviselői fordultak a Fehér Házhoz annak érdekében, hogy a politikus megússza a felelősségre vonást. A lap szerint Trump azért egyezett bele, mert szimpatizál a jobboldali párttal és Lengyelország nacionalista elnökével, Karol Nawrockival, akit az amerikai elnök Orbán bukása után az Európai Unióban megmaradt szövetségesei közé sorol.

A vétó-politika vége: elmondta Orbán Anita, hogy milyen lesz az új külügyi vezetés

A leendő Tisza-kormány legfontosabb külpolitikai célkitűzéseiről beszélt a párt külügyminiszterjelöltje, Orbán Anita, a parlament Külügyi Bizottsága előtt tartott meghallgatásán, május 11-én. A fókuszban Európa, a nyugati szövetségi rendszer lesz, a fő cél pedig a bizalom helyreállítása.

Már az Egyesült Államokban van a lengyel miniszter, akinek még az Orbán-kormány adott menedékjogot

Elhagyta Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter, akit hazájában számos bűncselekménnyel gyanúsítanak. A lengyel politikust, akit az előző magyar kormány politikai menedékjogban részesített, egy amerikai repülőtéren fényképezték le vasárnap – jelentette a lengyel sajtó és annak nyomán a PAP lengyel hírügynökség.

