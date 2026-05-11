Trump személyesen intézte el, hogy befogadják a Magyarországról elszökött lengyel politikust

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán-kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon.

A HVG a lengyel Gazeta Wyborcza cikkére hivatkozva arról ír, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen járt közbe a volt miniszter érdekében, hogy vízumot kapjon, bár Marco Rubio külügyminiszter és a varsói amerikai nagykövet, Tom Rose ellenezte a döntést.

Mint írták, Rose nemrégiben arról tájékoztatta a lengyel kollégáját, Radosław Sikorskit, hogy az USA nem fogadja be a bukott politikust, aki az új magyar kormány alakításának napján a hétvégén a feleségével, Patrycja Koteckával utazott Magyarországról az Egyesült Államokba.

A cikk emlékeztetett, hazájában 11 rendbeli bűncselekménnyel vádolt politikus az Orbán-kormány idején kapott menedékjogot Magyarországon. A lengyel politikust Magyar Péter már előre figyelmeztette, hogy ki fogják adni hazájának. A Gazeta Wyborcza azt írja, hogy Ziobro pártja, a Jog és Igazságosság képviselői fordultak a Fehér Házhoz annak érdekében, hogy a politikus megússza a felelősségre vonást. A lap szerint Trump azért egyezett bele, mert szimpatizál a jobboldali párttal és Lengyelország nacionalista elnökével, Karol Nawrockival, akit az amerikai elnök Orbán bukása után az Európai Unióban megmaradt szövetségesei közé sorol.