Trump személyesen kényszerítené asztalhoz Putyint és Zelenszkijt

Zelenszkij már reagált Trump felvetésére, mint mondta, örömmel venné, ha Trump valóban csatlakozna, ugyanis „ha Trump megjelenik, az Putyint is rákényszerítheti, hogy eljöjjön. Trump tényleg segíthet. Egy ilyen helyzetben az amerikai jelenlét komoly garanciát jelenthet.”

„Úgy tudom, mindkét elnök ott lesz Törökországban. Fontolgatom, hogy én is odarepülök.”

Kapcsolódó cikk Putyin tárgyalna az ukránokkal – már a helyszín is megvan Törökország szívesen közvetít.

Azután, hogy Vlagyimir Putyin néhány napja bejelentette, hogy újraindítaná a közvetlen béketárgyalásokat Ukrajnával, és csütörtökre Isztambulba hívta a feleket, arra kíváncsi a világ, hogy mi valósul majd meg ebből ténylegesen, ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már egyértelművé tette: csak akkor hajlandó tárgyalni, ha Putyin személyesen is megjelenik.

Csütörtökön Trump is megjelenhet Isztambulban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!