Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Külpolitika Donald Trump Izraeli-palesztin konfliktus

Trump szerint előrelépés történt a gázai túszokkal kapcsolatban

mfor.hu

Az amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások.

Jól haladnak a tárgyalások a gázai túszok kiszabadulásának részleteiről – erről beszélt magyar idő szerint vasárnap este Donald Trump amerikai elnök. Az elnök a Fehér Házat elhagyva újságírók előtt kijelentette, hogy az egyeztetések nyomán „nagyon hamar” megtörténhet a Hamász kezében lévő túszok elengedése – számol be róla az MTI.

Donald Trump a gázai konfliktus lezárását és szélesebben a közel-keleti béke megteremtését célzó 20 pontból álló amerikai béketervvel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nagyszerű Izrael, nagyszerű az arab és muszlim világ számára és az egész világnak”.

A gázai folyamattal kapcsolatban Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó több amerikai országos televíziónak adott interjúban vasárnap arról számolt be, hogy a tárgyalások jelenleg közvetítők útján a túszok elengedésének részleteiről zajlanak, arról, hogy ki lesz jelen, és pontosan hogyan időzítik a fogolycserét.

A túszok elszállításában a Nemzetközi Vöröskereszt vehet részt – tette hozzá.

A külügyminiszter közölte azt is, hogy a Hamász nagyrészt elfogadta Donald Trump béketervének túszokra vonatkozó részét, ami palesztin foglyok elengedését is tartalmazza.

Megjegyezte, hogy a túszokra vonatkozó egyezség Izrael szempontjából „igazságtalan”, és „kiegyensúlyozatlan”, tekintve a 48 túsz fejében elengedni tervezett, terrorizmus miatt Izraelben bebörtönzött palesztinok számát, de hozzátette, hogy Izrael számára olyan fontos kérdésről van szó, hogy ezt is vállalja.

Donald Trump szerint Benjamin Netanjahu még egy igazságtalan megállapodásba is belemenne, a túszok elengedéséért cserébe
Donald Trump szerint Benjamin Netanjahu még egy igazságtalan megállapodásba is belemenne, a túszok elengedéséért cserébe
Fotó: ENSZ

Az egyezség részeként Izrael azt is beleegyezhet, hogy csapatait visszavonja a Gázai övezeten belül, és az augusztus közepén elfoglalt állásokba vonul vissza.

Az amerikai kormánytag közölte, hogy a Hamász fogságában még összesen 48 túsz van, akik közül 20-an vannak életben és 28 holttest kiadása is szerepel a megállapodástervezetben. A túszok mindegyikét 2023. október 7-én hurcolták el a Hamász fegyveresei, amikor átfogó terrortámadást intéztek Izrael ellen, aminek során több mint 1000 embert megöltek és mintegy 250-et elraboltak.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy a túszok szabadon engedését követően jöhet el a békefolyamat második szakasza, amikor a Gázai övezet jövőjéről kell egyezségre jutni.

Hozzátette, hogy Donald Trump erre vonatkozó tervezetének egyes elemei a Hamász számára is elfogadhatók.

A miniszter rámutatott, hogy cél a Gázai övezet mentesítése a terroristáktól, és egy olyan „technokrata” palesztin vezetés kezébe adni a területet, amely „nem épít alagutakat, nem indít rakétákat Izrael ellen, nem hajt végre terrortámadásokat”.

Az Egyesült Államok egy technokrata palesztin vezetést bízna meg a Gázai övezet irányításával
Az Egyesült Államok egy technokrata palesztin vezetést bízna meg a Gázai övezet irányításával
Fotó: Depositphotos

A külügyminiszter a Fox News, az NBC és a CBS televízióknak adott interjúkban kifejtette, hogy a Hamász szavahihetőségét illetően vannak kétségek, hiszen arról a fegyveres szervezetről van szó, amely október 7-én csecsemőket mészárolt le és tinédzsereket ölt meg egy zenei fesztiválon.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az eredményt illetően az ad reményt, hogy az amerikai béketerv mögé először sorakoztak fel olyan államok, mint az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Katar, Törökország, Egyiptom, Jordánia, Indonézia, valamint európai országok, és ezek óriási nyomást fejtenek ki annak érdekében, hogy megtörténjen a konfliktus lezárása.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter barátai már le is csaptak a „külföldi ügynökökre” – könnygáz, vízágyú, letartóztatások, ítéletek

„Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül” – mondta a grúz miniszterelnök a tiltakozókról.

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Bedugta a botot a küllők közé Netanjahu – még várhatunk a tűzszünetre

Nem lépnek előre a húsz pontban.

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Itt az áttörés? Megkezdené Izrael a kivonulást Gázából

Már csak a Hamásztól kell egy bólintás.

Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek

Régen volt ilyen jó napja Szijjártó Péternek

Szombaton kétszeresen is örülhetett a magyar külügyminiszter.

Rögtön besorolt Orbán Viktor mellé a cseh győztes

Rögtön besorolt Orbán Viktor mellé a cseh győztes

Az új kormány első ülésén fontos döntést fog hozni. Koalíciós partner pedig nem kell Andrej Babisnak.

Jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Az Andrej Babis vezette, jobbközép ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom előretörését jelzik a cseh képviselőházi választások részeredményei, amelyeket a szombat délutáni urnazárás után folyamatosan közöl a Cseh Statisztikai Hivatal.

Orosz dróntámadás ért egy vasútállomást az északkelet-ukrajnai Szumi területen fekvő Sosztka városában.

Újabb döbbenetes támadás érte Ukrajnát

Orosz dróntámadás ért egy vasútállomást az északkelet-ukrajnai Szumi területen fekvő Sosztka városában.

Már Trump szava sem elég? Nem áll le az izraeli hadsereg Gázában

Már Trump szava sem elég? Nem áll le az izraeli hadsereg Gázában

Számos robbanást láttak Gázában a szombat reggeli órákban annak ellenére, hogy Donald Trump pénteken a támadások leállítására kérte Izraelt a Hamásznak a béketervre adott pozitív válasza nyomán.

Netanjahu kiadta a parancsot – véget érhet a gázai vérontás?

Netanjahu kiadta a parancsot – véget érhet a gázai vérontás?

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök péntek éjjel kiadott utasítására az izraeli hadsereg (IDF) leállította a Gáza város elfoglalását célzó hadműveletet és áttért a védekezésre.

Az összes túszt hajlandó elengedni a Hamász

Az összes túszt hajlandó elengedni a Hamász

A palesztin Hamász elfogadta az amerikai elnök a hét elején nyilvánosságra hozott béketervének egy részét.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168